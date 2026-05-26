Girona — En un despliegue policial sin precedentes recientes en la zona, unos 600 efectivos de los Mossos d’Esquadra han activado un macrooperativo desde la madrugada de este martes para desarticular una red criminal dedicada al cultivo interior y distribución masiva de marihuana. La operación simultánea se ha saldado con decenas de entradas y registros en inmuebles repartidos por una docena de municipios de la demarcación de Girona.

Según han confirmado fuentes de la Policía de la Generalitat, el entramado criminal no solo controlaba una red de plantaciones indoor, sino que los investigadores también los vinculan directamente con delitos de tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales derivado de los beneficios del narcotráfico.

Ofensiva simultánea en 12 municipios

La intervención se ha coordinado de forma milimétrica para evitar filtraciones y la destrucción de pruebas. Los agentes han irrumpido de madrugada en inmuebles de las siguientes localidades de la provincia:

Girona y Salt

Cassà de la Selva, Celrà, Quart y Bescanó

L’Escala y Llagostera

Riudarenes, Sils, Caldes de Malavella y Brunyola

Despliegue de unidades de élite

La magnitud del operativo, liderado por la División de Investigación Criminal (DIC), ha requerido la movilización de recursos tácticos y especialistas de toda Cataluña ante la peligrosidad potencial del grupo debido a la presencia de armas. En el dispositivo han participado:

El Grupo Especial de Intervención (GEI) y la Brigada Móvil (BRIMO) para los asaltos e ingresos seguros.

y la para los asaltos e ingresos seguros. El Área Regional de Recursos Operativos ( ARRO ) y patrullas de Seguridad Ciudadana para el control de los perímetros.

) y patrullas de Seguridad Ciudadana para el control de los perímetros. La Policía Científica y la Unidad Canina para la localización de escondites de droga y dinero.

y la para la localización de escondites de droga y dinero. Apoyo de Medios Aéreos (helicópteros/drones) y la Sala Central de mando.

La investigación continúa abierta y bajo secreto de las actuaciones, por lo que no se descarta que el balance de detenidos e incautaciones de sustancia y armamento siga aumentando en las próximas horas.