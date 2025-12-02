Coalición por Melilla (CPM) ha denunciado una importante reducción en la partida destinada al alumbrado público durante el mes de Ramadán dentro del nuevo contrato de iluminación festiva para el periodo 2026-2030. Según la formación, el presupuesto pasará de 332.000 euros a 69.500 euros, lo que supone un recorte de alrededor del 80 %, mientras que aumentan los fondos para otras festividades, como la Navidad o la Feria.

El portavoz de CPM, Hafid Mohamed, ha criticado que esta disminución no se compensa con la creación de una nueva partida de 5.000 euros para el Yennayer —el Año Nuevo Amazigh— ni con el incremento del presupuesto de la Fiesta del Sacrificio, que pasa de 19.000 a 32.000 euros. A su juicio, estas cifras “rompen cualquier criterio proporcional” en relación con la realidad sociocultural de la ciudad.

Mohamed ha señalado además que prácticamente todas las inversiones en iluminación aumentan, incluidas aquellas que no están vinculadas directamente a ninguna confesión religiosa, y ha denunciado que la comunidad rifeño-musulmana sufre, según sus cálculos, un descenso de hasta el 70 % en la inversión destinada a sus celebraciones. En su opinión, esta decisión “desequilibra la convivencia y debilita la cohesión entre comunidades”.

Desde el Ejecutivo de Melilla han rechazado estas acusaciones. El vicepresidente primero, Miguel Marín, ha defendido que el nuevo contrato supondrá una mejora “sustancial” en el alumbrado de todas las festividades, tanto religiosas como culturales. Marín ha pedido a CPM que “deje de dividir” y que no “ponga piedras en el camino de la convivencia”, afirmando que, tras tres décadas de trayectoria política, la formación “parece ir hacia atrás en vez de apostar por la unidad de los melillenses”.

El responsable del Gobierno local ha subrayado que la mejora en la iluminación también alcanzará a otras celebraciones importantes, como la Feria, y ha destacado como novedad la instalación de alumbrado específico en los barrios para conmemorar el Año Nuevo Amazigh.

En el plano político, el Partido Popular ha acusado al Gobierno de “desnaturalizar” la Navidad, mientras que el PSOE ha negado que exista falta de respeto hacia la comunidad cristiana, en un nuevo cruce de declaraciones que pone de manifiesto la tensión en torno al reparto de recursos públicos para las distintas celebraciones en la ciudad autónoma.

Por otro lado, el líder de CPM y ex presidente de Melilla, Mustafá Aberchán, ha estado vinculado en los últimos años a varios procesos judiciales. En 2021 fue condenado por la compra de votos en las elecciones al Senado de 2008, y en marzo de 2024 fue detenido e ingresó en prisión provisional por su presunta implicación en una trama de corrupción relacionada con contratos públicos durante la legislatura 2019-2023. En el marco de esta investigación, que continúa abierta, se analizan más de 350 contratos por valor de 78 millones de euros. Aberchán fue excarcelado tras pasar 71 días en prisión y actualmente se encuentra en libertad provisional con medidas cautelares.