La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, arremetió este martes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras sus declaraciones en televisión en las que aseguraba que su ex número dos, José Luis Ábalos, era «un gran desconocido» para él. Millán ironizó: «Está a punto de decir que no conoce a Begoña», en referencia a su esposa.

Durante una rueda de prensa en la Cámara Baja, Millán acusó a Sánchez de «mentir descaradamente» y de acudir a su «televisión particular» para «imponer su relato». «Le hemos visto muchas mentiras, pero esto ya raya lo ridículo y, desde luego, es absolutamente inadmisible», añadió.

La dirigente de Vox también recordó que tanto Ábalos como el exasesor Koldo García han vinculado a Begoña Gómez con el rescate irregular de Air Europa y a Sánchez con las maletas de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, en el marco de diversas polémicas.

Por su parte, Sánchez defendió en la entrevista emitida en La2Cat y otros canales de TVE que, aunque tuvo «confianza política» en Ábalos, en el plano personal era «un gran desconocido».

Cabe recordar que Sánchez y Ábalos recorrieron juntos España durante las primarias del PSOE en 2017 y participaron en eventos personales, incluyendo fiestas de cumpleaños, y que Sánchez incluso le regaló un bonsái, lo que según los críticos contradice sus recientes declaraciones.