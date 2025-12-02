El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 4 de Málaga ha confirmado este martes la prisión provisional para los tres hombres detenidos por la presunta agresión sexual grupal sufrida por una joven de 18 años el pasado mes de octubre en la capital malagueña.

Los investigados, de 18 y 19 años, ya habían ingresado en prisión por decisión del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 tras su detención el 27 de noviembre. En su auto, la magistrada tuvo en cuenta la declaración de la víctima, considerada “contundente y verosímil”, así como un parte médico que avala su testimonio. Además, se valoró la existencia de riesgo de reiteración delictiva y posible fuga.

El abogado de la joven, Juan Ricardo Ruiz-Rey, ha explicado que no ha sido necesario que la víctima comparezca de nuevo ante el juzgado, ya que actualmente se encuentra fuera de la provincia. Según ha declarado, la joven “está muy afectada anímicamente” y su familia solo desea que “algo así no vuelva a repetirse”.

Tal como recoge el primer auto judicial, dos de los detenidos cuentan con antecedentes policiales por delitos de carácter sexual, denunciados cuando todavía eran menores de edad. Durante su primera declaración, los acusados se mostraron tranquilos y llegaron a afirmar que la situación era “normal” y que la joven “no dijo nada”, algo que el letrado de la víctima ha criticado con dureza.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 3 de octubre en un descampado cercano a una sala de baile que suele utilizarse como zona de aparcamiento. La investigación apunta a que la joven conoció a uno de los presuntos agresores en una discoteca y, tras salir con él, se unieron otros dos amigos que la llevaron hasta el descampado, donde supuestamente la forzaron a mantener relaciones sin su consentimiento.

Tras recibir asistencia sanitaria, la joven interpuso denuncia, lo que activó el protocolo correspondiente. La Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional asumió el caso en una investigación que ha sido calificada de “compleja” debido a la dificultad para identificar a los sospechosos, ya que la víctima solo conocía a uno de ellos de manera superficial.

Según el letrado, la Policía realizó un trabajo “largo, minucioso y eficaz”, empleando diferentes diligencias como la reconstrucción de los hechos, declaraciones de testigos y reconocimientos fotográficos. También ha señalado la insuficiente seguridad en los alrededores de locales de ocio nocturno situados en polígonos industriales.