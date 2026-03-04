En una de las intervenciones más ambiciosas contra el narcotráfico en la provincia en lo que va de año, la Operación ‘Itálica 170/Greenborder’ ha logrado desmantelar una compleja infraestructura de cultivo de droga en la localidad de Marinaleda.

El dispositivo conjunto, integrado por la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera, se ha saldado con la detención de 18 personas (14 hombres y 4 mujeres) y la incautación de un arsenal de sustancias y armas.

Un despliegue coordinado

Bajo la autorización del Juzgado de Instancia de Estepa, los agentes realizaron 17 entradas y registros simultáneos. Los resultados del operativo revelan la magnitud del negocio ilícito que operaba en la zona:

Producción: 40 plantaciones interiores desmanteladas con un total de 5.000 plantas en distintos estados de maduración.

40 plantaciones interiores desmanteladas con un total de en distintos estados de maduración. Volumen: 480 kilos de marihuana aprehendidos.

480 kilos de marihuana aprehendidos. Armamento y Efectivo: Se intervino una escopeta del calibre 12 con munición real, una pistola simulada y 15.000 euros en metálico.

El peligro de la defraudación eléctrica

Un factor clave en la investigación fue la colaboración de la compañía eléctrica. El uso fraudulento de la red no solo servía para alimentar los sistemas de cultivo intensivo, sino que representaba un «grave riesgo de incendio» para el vecindario debido a las conexiones ilegales y precarias. Los técnicos procedieron a la retirada inmediata de estas instalaciones tras asegurar las viviendas.

Delitos imputados

Los detenidos enfrentan cargos por:

Delitos contra la salud pública (tráfico de drogas). Tenencia ilícita de armas. Defraudación de fluido eléctrico.