En un nuevo e importante giro en las investigaciones sobre la red de tráfico sexual del fallecido financiero Jeffrey Epstein, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha solicitado formalmente el testimonio del cofundador de Microsoft, Bill Gates, y del cofundador de Apollo Global Management, Leon Black.

Una búsqueda de respuestas para las víctimas

El presidente del comité, James Comer, anunció la medida tras enviar cartas formales a ambos multimillonarios. Según Comer, esta acción es parte de un esfuerzo continuo por «buscar la verdad para los sobrevivientes y todos los estadounidenses». El objetivo principal es recabar información detallada sobre la naturaleza de sus interacciones con Epstein, cuyos nombres han aparecido de forma recurrente en archivos y registros vinculados al delincuente sexual.

Puntos clave de la investigación:

Entrevistas transcritas: Los legisladores buscan obtener declaraciones oficiales bajo juramento para integrarlas al expediente general de la red de Epstein.

Los legisladores buscan obtener declaraciones oficiales bajo juramento para integrarlas al expediente general de la red de Epstein. Ampliación del círculo: Gates y Black se suman a una lista de otras seis personas recientemente citadas por el Congreso.

Gates y Black se suman a una lista de otras seis personas recientemente citadas por el Congreso. Vínculos financieros y sociales: El comité intenta esclarecer si las relaciones empresariales o personales de estas figuras prominentes facilitaron, de alguna manera, las operaciones del financiero.

El alcance político de la pesquisa

La investigación no se limita al sector empresarial. Portavoces del comité recordaron que también se están revisando documentos y testimonios relacionados con figuras de alto nivel político, como el expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.

El Congreso busca armar un «panorama completo» que explique cómo Epstein logró mantener una red de contactos tan influyente durante décadas, a pesar de sus antecedentes criminales.