Las fuerzas de seguridad españolas han desmantelado una organización criminal responsable de uno de los mayores fraudes de IVA cometidos jamás en el sector de los hidrocarburos, ligado a las empresas operadoras de carburantes Biomar Oil y otra sociedad relacionada. La investigación ha sacado a la luz un entramado económico ilícito y un sorprendente arsenal oculto en una vivienda de Ávila.

Un fraude de casi 300 millones de euros

Según los datos facilitados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Policía Nacional, la red defraudó cerca de 300 millones de euros en concepto de IVA entre 2023 y 2024 al comercializar hidrocarburos sin ingresar el impuesto al fisco y sin cumplir con las obligaciones legales del sector.

El fraude se realizaba mediante la venta de carburante a precios muy por debajo del mercado tradicional, incluso por debajo de su coste de adquisición, gracias a la estrategia de impago del IVA y otros gravámenes como los relativos a los biocarburantes.

Hallazgos sorprendentes en registros

El operativo, que culminó con nueve registros simultáneos entre domicilios en Madrid y Ávila y varias oficinas, permitió a los agentes intervenir y bloquear una gran cantidad de bienes y activos:

Más de 140 000 € en efectivo y cuentas bloqueadas con más de 12,5 millones de euros.

Más de 3,6 millones de litros de carburante incautados.

60 vehículos de alta gama, 167 relojes de lujo y 46 inmuebles.

Arsenal y vehículo blindado con ametralladora

Lo que más ha sorprendido a las autoridades fue el hallazgo en una vivienda de Ávila: un taller clandestino de armas de fuego y munición de guerra. En el interior se localizaron 44 armas, algunas modificadas y con el número de serie borrado, junto a munición de guerra y, muy destacadamente, un vehículo blindado de uso bélico equipado con una ametralladora de gran calibre instalada en su torreta superior.

Este blindado, junto al arsenal, no es típico de las investigaciones por fraude fiscal, lo que ha llevado a las autoridades a considerar que la red poseía medios para proteger sus intereses más allá de simples delitos económicos.

Detenciones e imputaciones

Hasta ahora, ocho personas han sido detenidas y otras diez están siendo investigadas como presuntos responsables de los delitos de:

Blanqueo de capitales

Delitos contra la Hacienda Pública

Pertenencia a organización criminal

Y, en uno de los líderes, tenencia ilícita de armas

La causa está siendo instruida por la Audiencia Nacional, que ya ha tomado primeras decisiones judiciales sobre varios de los arrestados.

Cómo operaba la red

La investigación se inició a principios de 2023 cuando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detectó movimientos económicos sospechosos en empresas comercializadoras de hidrocarburos. Las pesquisas revelaron que dos operadores petrolíferos vinculados podrían formar parte de una misma organización criminal, diseñada para falsear operaciones, eludir obligaciones fiscales y competir de manera desleal dentro del sector.