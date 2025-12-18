El Rayo Vallecano ha escrito hoy una de las páginas más brillantes de su centenaria historia. En su debut en competiciones europeas, el conjunto franjirrojo ha logrado la clasificación directa para los octavos de final de la Conference League tras golear al Drita por 3-0 en un Estadio de Vallecas entregado. Los hombres de Íñigo Pérez finalizan la fase de liga en la quinta posición, evitando así la ronda de playoff y consolidándose entre los ocho mejores equipos del campeonato.

Vallecas dicta sentencia

El Rayo no falló en la última y definitiva jornada de la liguilla. Tras un inicio de partido intenso, Lejeune abrió el marcador en la primera mitad, aportando la tranquilidad necesaria a una grada que soñaba con Europa. En la segunda parte, el dominio local se tradujo en sentencia: Gumbau puso el 2-0 en el minuto 66 tras una gran jugada colectiva y el Pacha Espino cerró la fiesta en el 83, certificando una goleada que sitúa al equipo en la élite del torneo.

Una trayectoria impecable en el debut

Los vallecanos llegaban a esta jornada séptimos con 10 puntos, tras una meritoria victoria a domicilio ante el Jagiellonia (1-2) que les permitió depender de sí mismos. El triunfo ante el conjunto kosovar no solo asegura la continuidad en la competición, sino que permite al Rayo saltarse la eliminatoria previa de febrero, ganando tiempo y descanso para centrarse en la competición doméstica hasta que se reanude el sueño europeo en marzo.

Clasificación final (Top 8 – Acceso directo a octavos)

Gracias a los resultados de esta última jornada, la tabla definitiva de los equipos que pasan directamente a la siguiente fase queda configurada de la siguiente manera:

1. Estrasburgo

2. Rakow

3. AEK Atenas

4. Sparta Praga

5. Rayo Vallecano

6. Shakhtar

7. Mainz

8. AEK Larnaca

El resto de equipos, desde el 9º hasta el 24º, deberán disputar una ronda de dieciseisavos para tratar de unirse al Rayo en el sorteo de octavos.