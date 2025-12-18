Ya se conocen los números premiados en el sorteo de EuroDreams celebrado este jueves 18 de diciembre de 2025. Este sorteo de ámbito europeo, en el que participan países como España, Francia o Portugal, ofrece la posibilidad de obtener importantes pagos mensuales a largo plazo. Compruebe si su combinación coincide con la extraída esta noche.

Combinación ganadora de EuroDreams

Los números agraciados en el sorteo de hoy han sido los siguientes:

• Combinación: 10, 12, 19, 21, 25 y 27

• Número ‘Sueño’: 1

Premios y funcionamiento

EuroDreams se celebra cada lunes y jueves a las 21:00 horas. El sistema de juego consiste en elegir seis números (del 1 al 40) y un número adicional denominado ‘sueño’ (del 1 al 5).

El sorteo destaca por sus premios en forma de pagos mensuales:

• Primera categoría: 20.000 euros al mes durante 30 años (un total de 7,2 millones de euros).

• Segunda categoría: 2.000 euros al mes durante 5 años (120.000 euros en total).

• Otras categorías: Premios fijos que van desde el reintegro de 2,50 euros hasta importes de 120 euros.

Nota informativa: Esta información es provisional. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Se recomienda verificar su boleto en una administración oficial.

