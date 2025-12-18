La tercera ronda de la Copa del Rey ha saltado por los aires. En una jornada marcada por la épica de los equipos modestos, hasta seis equipos de la máxima categoría han mordido el polvo ante rivales de inferior división. El Villarreal, Sevilla, Celta, Mallorca, Getafe y Levante se despiden del torneo del KO en una tarde-noche donde el fútbol de barro y las gradas repletas dictaron sentencia.

Campanadas en el norte y León

El Racing de Santander desató la locura en El Sardinero al eliminar al Villarreal (2-1), que suma un nuevo fracaso tras su temprana eliminación europea. Casi al mismo tiempo, en el Reino de León, la Cultural Leonesa aprovechaba la crisis del Levante, colista de Primera, para certificar su pase con un ajustado 1-0.

En Riazor, el Deportivo de La Coruña confirmó su excelente estado de forma. El conjunto gallego, serio aspirante al ascenso, apeó al Mallorca (1-0) gracias a un gol de Noé Carrillo en el tramo final, demostrando que la distancia entre categorías es hoy más estrecha que nunca.

Vallejo y la gesta del Albacete

La eliminatoria más dramática se vivió en el Carlos Belmonte. El Albacete parecía eliminado ante el Celta de Vigo, pero un gol de Jesús Vallejo en el minuto 95 mandó el partido a la prórroga y, posteriormente, a los penaltis. En la tanda, el «Queso Mecánico» no falló, mientras que el conjunto vigués erró sus tres lanzamientos, certificando el pase manchego a los octavos de final.

El Alavés tumba al Sevilla y el Burgos remonta al Getafe

En Mendizorroza, un solitario gol de penalti de Carlos Vicente bastó para que el Deportivo Alavés eliminara a un Sevilla (1-0) que se vio superado en la segunda mitad. Por su parte, el Burgos firmó una remontada espectacular en El Plantío ante el Getafe, transformando un marcador adverso en un 3-1 que desató la euforia local.

Los «grandes» sufren pero avanzan

No todo fueron sorpresas. El Real Madrid sufrió lo indecible en Talavera (2-3), sostenido únicamente por el olfato goleador de Mbappé. El Barcelona también tuvo que trabajar más de lo previsto para imponerse al Guadalajara (0-2), mientras que el Athletic necesitó de la prórroga y un gol de Jaureguizar para derribar el muro del Ourense CF (0-1). Por su parte, el Atlético de Madrid salió vivo de un duelo de alta tensión ante el Atlético Baleares (2-3).

Resultados de la 3ª Ronda

• Deportivo 1-0 Mallorca

• Eibar 0-1 Elche

• Eldense 1-2 Real Sociedad

• Sporting 0-2 Valencia

• Guadalajara 0-2 Barcelona

• Cultural Leonesa 1-0 Levante

• Albacete 2-2 Celta (pen. 3-0)

• Atlético Baleares 2-3 Atlético de Madrid

• Huesca 2-4 Osasuna

• Racing Santander 2-1 Villarreal

• Alavés 1-0 Sevilla

• Talavera 2-3 Real Madrid

• Burgos 3-1 Getafe

• Ourense CF 0-1 Athletic

• Real Murcia 0-2 Betis

• Granada – Rayo (Próximo 6 de enero)