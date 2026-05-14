El Juzgado de lo Mercantil autoriza el acuerdo entre el club y la administración concursal de Anastia Gourmet, poniendo fin a meses de bloqueo judicial por impagos y disputas contractuales.

MADRID – Punto final a uno de los capítulos más farragosos en la remodelación del Santiago Bernabéu. El Real Madrid ha anunciado este jueves, 14 de mayo de 2026, que recuperará la posesión del Sky Bar, el lujoso espacio VIP situado en la zona más alta del estadio, tras recibir el aval judicial para desbloquear su gestión.

El fin de un conflicto millonario

El juzgado de lo mercantil encargado del concurso de acreedores de Anastia Gourmet Hostelería SL ha dictado un auto que autoriza el acuerdo transaccional entre el club blanco y la administración concursal. Este pacto cierra definitivamente las «controversias judiciales» que mantenían el espacio precintado y sin actividad desde hacía meses.

Según el comunicado emitido por la entidad madridista, el acuerdo ha sido valorado positivamente por:

La administración concursal .

. La mayoría de los acreedores personados en el proceso.

personados en el proceso. El propio juzgado, que considera que la transacción responde a criterios de «racionalidad económica y seguridad jurídica».

Un historial de incumplimientos

El problema del Sky Bar se originó por un doble incumplimiento de contrato por parte de la empresa explotadora, Anastia Gourmet. La firma acumuló una serie de impagos que la llevaron a declararse en concurso de acreedores a finales del año pasado.

A pesar de la situación financiera, la empresa llegó a denunciar al Real Madrid por no permitirle la explotación del local, lo que judicializó el recinto. Sin embargo, el club ya contaba con una sentencia favorable del Juzgado de Primera Instancia nº 50 de Madrid que avalaba su derecho a la posesión del local, un camino que hoy queda totalmente despejado con esta nueva resolución mercantil.

La joya de la corona del nuevo Bernabéu

Con la recuperación de este espacio, el Real Madrid puede ahora reactivar sus planes para uno de los mayores activos de explotación comercial del estadio. El Sky Bar no es solo un restaurante de lujo; está diseñado para ser un espacio polivalente con vistas panorámicas al terreno de juego y a la Castellana, clave en la estrategia del club para generar ingresos los 365 días del año.

Tras este «auto de libertad» judicial, se espera que el club blanco anuncie en las próximas semanas quién se hará cargo de la explotación de este espacio de cara a la próxima temporada, buscando un socio que garantice la solvencia y el estándar de lujo que exige el nuevo Bernabéu.