La UDYCO desvela los entresijos de una organización criminal que conectaba Marruecos, Galicia y mercados internacionales bajo una fachada de actividad legal.

La reciente operación contra el narcotráfico liderada por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional ha sacado a la luz la existencia de una de las estructuras delictivas más sofisticadas asentadas en la ciudad autónoma. Bajo el liderazgo del apodado «Patrón de los patrones», esta red ceutí no operaba como una banda local, sino como una auténtica empresa de exportación internacional cuyo único oficio era vivir de la droga.

Una operativa global: de Marruecos a Galicia

Según los informes policiales, la organización funcionaba como un puente logístico clave. Su operativa se basaba en la exportación de sustancias estupefacientes por vía marítima, estableciendo vínculos estratégicos con narcos gallegos y proveedores en Marruecos.

La UDYCO considera acreditado que los investigados mantenían un «alto nivel» de contactos, lo que les permitía coordinar envíos de grandes cantidades de droga. Para ello, utilizaban una empresa que, bajo una apariencia de actividad lícita, servía de pantalla para mover la mercancía y blanquear los beneficios obtenidos.

Filtros aduaneros bajo sospecha

Uno de los puntos más alarmantes de la investigación es la sospecha de que la red contaba con la colaboración de funcionarios para superar los controles fronterizos. La policía investiga si existían contactos para evitar las inspecciones físicas y documentales necesarias en los puntos de salida, lo que habría permitido a la organización operar con cierta impunidad durante meses.

Más allá del tráfico de drogas

Aunque el núcleo de la actividad era el tráfico de estupefacientes a gran escala, el sumario de la operación no descarta otros delitos graves que demuestran la peligrosidad del grupo:

Organización criminal: Una jerarquía clara con roles definidos.

Una jerarquía clara con roles definidos. Blanqueo de capitales: Uso de infraestructuras empresariales para ocultar dinero negro.

Uso de infraestructuras empresariales para ocultar dinero negro. Extorsión: Métodos coercitivos para mantener el control de sus rutas y negocios.

Golpe al tablero del narcotráfico

Para el Ministerio del Interior, este golpe es uno de los de mayor calado en los últimos años debido a la envergadura de la red y su capacidad para conectar distintos puntos de la geografía española y el extranjero. El desmantelamiento de esta organización no solo afecta al tráfico local en el Estrecho, sino que corta una de las vías de suministro más importantes hacia el norte de la Península y Europa.

La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones relacionadas con el entramado económico que sostenía al «Patrón de los patrones» y su estructura en Ceuta.