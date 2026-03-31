Instituciones Penitenciarias refuerza los controles en los centros de todo el país ante el aumento de desplazamientos y permisos durante los días festivos.

El Ministerio del Interior ha ordenado extremar las medidas de seguridad en la red de centros penitenciarios de España con motivo de la Semana Santa 2026. El objetivo de este plan especial es prevenir intentos de fuga, evitar la entrada de sustancias estupefacientes y garantizar el orden en unos días en los que la actividad en las prisiones se intensifica debido al incremento de las comunicaciones y los permisos de salida.

Vigilancia reforzada y control de accesos

La orden, dictada desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, pone el foco en los puntos críticos de los recintos. Durante estas jornadas, se potenciarán los siguientes protocolos:

Registros exhaustivos: Incremento de las inspecciones en celdas y zonas comunes para detectar objetos prohibidos o sustancias ilegales.

Incremento de las inspecciones en celdas y zonas comunes para detectar objetos prohibidos o sustancias ilegales. Control de paquetería y visitas: Se extremará la vigilancia en los ingresos de paquetes y en las comunicaciones por locutorio y «vis a vis», momentos que suelen ser aprovechados para intentar introducir droga en los centros.

Se extremará la vigilancia en los ingresos de paquetes y en las comunicaciones por locutorio y «vis a vis», momentos que suelen ser aprovechados para intentar introducir droga en los centros. Perímetros de seguridad: Refuerzo de la vigilancia exterior en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para disuadir cualquier intento de quebrantamiento de condena.

Prevención de incidentes durante los permisos

La Semana Santa conlleva tradicionalmente la concesión de un elevado número de permisos ordinarios. Interior busca asegurar que el retorno de los internos se produzca sin incidencias y que no se utilicen estas salidas para reorganizar actividades delictivas dentro de los muros.

«El objetivo es mantener la estabilidad de los centros en una época donde la carga emocional de los internos y el flujo de personas externas es mucho mayor de lo habitual», señalan fuentes próximas al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Detección de drones y nuevas tecnologías

Una de las prioridades de este operativo es la detección de drones, una tecnología cada vez más utilizada por las mafias del narcotráfico para «bombardear» los patios de las cárceles con droga y teléfonos móviles. Se han activado protocolos específicos de inhibición y vigilancia del espacio aéreo en los centros considerados de mayor riesgo.

Con estas medidas, el Gobierno busca que el periodo vacacional transcurra sin los altercados que, en años anteriores, han puesto a prueba la capacidad de respuesta de los funcionarios de prisiones.