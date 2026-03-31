El menor presenta heridas graves en el cráneo y permanece ingresado con pronóstico reservado en el hospital Doctor Balmis de Alicante.

Un lactante de apenas cinco meses de edad se encuentra bajo vigilancia médica intensiva tras sufrir el ataque de un perro de raza potencialmente peligrosa (PPP). El suceso tuvo lugar el pasado sábado por la tarde en un paraje rural de la localidad de Abanilla (Murcia), en una zona limítrofe con la provincia de Alicante, aunque los detalles del incidente han trascendido este lunes.

Traslado de urgencia y estado de salud

Fueron los propios progenitores quienes, ante la gravedad de las dentelladas en el cráneo del pequeño, lo trasladaron inicialmente al centro de salud de Pinoso. Dada la naturaleza de las lesiones, los servicios médicos decretaron su traslado inmediato a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante.

Según fuentes hospitalarias, el bebé permanece ingresado y su evolución se mantiene bajo pronóstico reservado.

Investigación y situación del animal

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el ataque. Por el momento, se han confirmado los siguientes puntos sobre el animal involucrado:

Identificación: El perro ha sido localizado e identificado por los agentes.

El perro ha sido localizado e identificado por los agentes. Documentación: El animal contaba con la cartilla de vacunación y toda la documentación reglamentaria en vigor.

El animal contaba con la cartilla de vacunación y toda la documentación reglamentaria en vigor. Raza: Se trata de un ejemplar catalogado como raza potencialmente peligrosa.

El Instituto Armado trabaja ahora para determinar si hubo algún tipo de negligencia en la custodia del can o si se cumplían las medidas de seguridad necesarias en el momento del suceso. El entorno rural donde ocurrieron los hechos dificulta, por ahora, la existencia de testigos directos más allá del círculo familiar.