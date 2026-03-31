La hermandad recupera su itinerario largo, estrena los faldones del palio de la Esperanza y contará con el acompañamiento de una banda granadina.

El Martes Santo en Ceuta recupera este año todo su esplendor. La Fervorosa Cofradía y Hermandad de Penitencia de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Sacratísima Virgen de la Esperanza encara su estación de penitencia con una ilusión renovada tras dos años consecutivos en los que las inclemencias meteorológicas impidieron su salida. En esta ocasión, los pronósticos son favorables: el sol será el gran aliado para que el «Encuentro» vuelva a emocionar a la ciudad.

Novedades y estrenos bajo el palio

Una de las grandes expectativas de esta edición reside en los nuevos faldones del paso de palio de la Virgen de la Esperanza. Esta obra, fruto de la donación de un hermano, no pudo lucirse el año pasado debido a la suspensión por lluvia, por lo que su puesta de largo en las calles es uno de los momentos más esperados por los fieles.

En el plano musical, la hermandad apuesta por un cambio de aires. La Asociación Músico Cultural Banda de Música de Tocón, llegada desde Granada, será la encargada de acompañar a la Esperanza, sustituyendo a la Banda Ciudad de Ceuta y aportando nuevos matices sonoros al caminar de la Virgen.

Compromiso total en la costalería

La junta de gobierno ha recibido con gran satisfacción la respuesta de los costaleros. Tras épocas de cierta incertidumbre, este año los ensayos han registrado un lleno absoluto, contando incluso con relevos suficientes para ambos pasos. Este sólido respaldo humano ha permitido a la cofradía tomar una decisión importante: recuperar el itinerario largo y mantener su recorrido tradicional por el corazón de la ciudad.

El momento culmen: El Encuentro y la Legión

Como manda la tradición, el punto álgido de la jornada tendrá lugar frente al Palacio de la Asamblea. Allí, las imágenes del Nazareno y la Esperanza se encontrarán frente a frente en un acto marcado por el estrecho vínculo con la Legión. El canto de «El Novio de la Muerte» volverá a resonar en la Plaza de África, protagonizando una de las estampas más icónicas y emotivas de la Semana Santa caballa.

Hoja de Ruta: Horarios e Itinerario

Hito del Recorrido Hora Salida (Santuario de África) 19:45 h El Encuentro (Frente al Ayuntamiento) 20:40 h Entrada en Carrera Oficial 21:00 h Salida Carrera Oficial 21:40 h Regreso a Plaza de África 00:30 h Recogida 01:00 h

Itinerario de regreso: Plaza Constitución, Paseo del Revellín, Ingenieros, Santander, Velarde, Amargura, Cervantes, Muñoz Castellanos, Paseo Colón, Jáudenes y O’Donnell.