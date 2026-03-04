La finalista de ‘GH DÚO 4’ recibió la noticia de la nueva relación de su ex en plena gala final. A pesar de la sorpresa inicial, la catalana mostró una actitud conciliadora y centrada en su propia etapa personal, dejando claro que su prioridad en 2026 es el «amor propio».

La gran final de ‘GH DÚO 4’, celebrada este pasado martes 3 de marzo, no solo sirvió para coronar a Carlos Lozano como ganador, sino también para cerrar las cuentas pendientes de sus participantes con el exterior. Una de las grandes protagonistas de la noche fue Anita Williams, quien tras semanas de aislamiento, tuvo que enfrentarse a una información que sacudió su estabilidad en directo: la relación sentimental entre su ex, José Carlos Montoya, y la periodista Cristina Porta.

El encargado de romper el hielo fue Jorge Javier Vázquez, quien preparó a la concursante para lo que estaba por venir. «Tengo que contarte algo que necesitas saber sobre Montoya», anunció el presentador, despertando los temores de la catalana. Acto seguido, el programa rescató las declaraciones de Miguel Frigenti, quien semanas antes había confirmado en el mismo plató que el exconcursante de ‘Supervivientes’ y la que fuera participante de ‘Secret Story’ estaban juntos y «muy enamorados».

Una reacción marcada por la elegancia y el desconocimiento

Cabe recordar que, durante su «Curva de la vida» en la semifinal, Williams se había roto al hablar del andaluz, confesando que él fue quien le enseñó «lo que es el amor». Por ello, la expectación por su reacción era máxima. Lejos de entrar en polémicas o mostrar resentimiento, Anita optó por la generosidad: «Si es verdad la información, me alegro muchísimo por él. Creo que los dos nos merecemos ser felices», sentenció.

Sin embargo, el momento más comentado de su intervención llegó cuando fue preguntada por la nueva pareja de su ex. Con total naturalidad, la finalista admitió su total desconocimiento sobre la identidad de la periodista:

«No sé quién es ella, pero sinceramente, espero que lo cuide, y viceversa», reconoció Williams, desatando la sorpresa en el plató.

«Amor propio» para 2026

Tras superar el impacto de la noticia, Anita Williams quiso dejar claro que su paso por la casa de Guadalix de la Sierra le ha servido para fortalecerse individualmente. Aunque Montoya siempre será alguien especial en su pasado, la joven mira al futuro con optimismo y sin ataduras sentimentales inmediatas.

«Yo, en 2026, de momento, amor propio, pero, quién sabe… ¡Estoy abierta al amor!», exclamó ante la audiencia, cerrando así un capítulo que había marcado gran parte de su narrativa dentro del reality. Con esta declaración de intenciones, la segunda clasificada de la edición pone el broche de oro a su concurso, demostrando que, a pesar de no llevarse el maletín, sale de la experiencia con las ideas muy claras sobre su vida personal.