El exintegrante del mítico dúo Andy y Lucas sufre un revés en su debut en solitario tras verse obligado a suspender varios conciertos. La baja venta de entradas en ciudades clave y la complicada rentabilidad de su nuevo espectáculo han encendido las alarmas en el entorno del artista gaditano.

La nueva andadura profesional de Andy Morales tras poner punto final a la exitosa etapa de Andy y Lucas no está teniendo el comienzo soñado. Aunque el artista inició su carrera individual con entusiasmo y el lanzamiento del tema Marioneta, la realidad de las taquillas ha impuesto un duro alto en el camino. Según las últimas informaciones, el cantante atraviesa un bache importante que le ha llevado a cancelar las primeras fechas de su gira.

El programa de Telecinco ‘El tiempo justo’ ha sido el encargado de desvelar que las actuaciones previstas en Gerona y Palma de Mallorca han sido suspendidas. Aunque desde el equipo oficial del cantante no se han detallado los motivos, la investigación del espacio televisivo apunta directamente a una razón económica: la insuficiente venta de entradas.

Aforos lejos de la rentabilidad

Los datos aportados por el programa presentado por Joaquín Prat son preocupantes para el futuro inmediato del tour. En ciudades como Granada, a pocos días del evento, la ocupación apenas alcanza el 20%, una cifra que hace casi imposible sostener el despliegue técnico necesario. Los expertos del sector señalan que, para que un show de estas características resulte rentable, es necesario cubrir al menos un 65% del aforo.

La estampa de los recintos en otras paradas como Valladolid o Vigo también refleja esta falta de tirón, con sectores enteros de platea y anfiteatro sin vender. Curiosamente, solo las entradas más caras —los pases Meet & Greet de 88 euros— parecen haber funcionado entre su núcleo duro de fans, pero no son suficientes para salvar la viabilidad de la gira completa.

Un puente hacia el entorno de Lucas

La situación ha trascendido lo profesional para tocar lo personal. Según el colaborador Darío del Alcázar, el cantante se encuentra «bastante preocupado» y su estabilidad económica se habría visto resentida por esta falta de ingresos.

Ante este escenario, ha sorprendido la noticia de que Andy Morales podría haber buscado apoyo y asesoramiento empresarial en el círculo más cercano de Lucas, su antiguo compañero de escenario durante décadas. Tras años de éxito conjunto, Andy intenta ahora descifrar las claves de la industria en solitario, en un momento donde la sombra de su etapa previa parece ser tan alargada como difícil de igualar.