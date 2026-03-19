La ministra Margarita Robles confirma que un centenar de efectivos ya se encuentran en Turquía. Otros 200 militares españoles permanecen a la espera de una «ventana de oportunidad» para abandonar el país en medio de intensos cruces de misiles.

La situación en Oriente Próximo ha alcanzado un punto crítico que ha obligado al Gobierno de España a iniciar la evacuación inmediata de su contingente militar en Irak. Según ha informado este jueves la ministra de Defensa, Margarita Robles, casi un centenar de soldados ya han sido trasladados a Turquía, mientras se trabaja a contrarreloj para sacar del país a los 200 restantes en las próximas horas.

Una evacuación bajo fuego cruzado

La operación de salida está resultando extremadamente compleja. Robles ha revelado que durante la madrugada de hoy se vivieron momentos de alta tensión durante la evacuación de 42 militares integrados en la misión de la OTAN (NMI). Los efectivos tuvieron que permanecer en búnkeres y varios vuelos programados debieron ser abortados debido al «cruce de misiles» que impera en la zona.

«La situación es muy compleja. La idea es que todos los militares regresen a España y para ello tenemos tres aviones preposicionados», explicó la ministra tras un acto oficial en Madrid.

Actualmente, el grupo evacuado se divide en:

57 efectivos de la coalición internacional Inherent Resolve.

de la coalición internacional Inherent Resolve. 42 efectivos de la misión de la OTAN (NMI).

Todos ellos se encuentran a salvo en la base turca de Incirlik, donde España ya mantiene desplegada una batería de misiles Patriot.

Pendientes de una «ventana de oportunidad»

El foco de preocupación se centra ahora en los 200 militares españoles que aún permanecen en suelo iraquí. Junto a otros 150 compañeros de la Alianza Atlántica, esperan que el cese temporal de las hostilidades o una disminución del riesgo aéreo permita el despegue de los aviones de transporte.

Robles ha subrayado que la decisión de adaptar la misión responde a una directriz coordinada de la OTAN ante el deterioro irreversible de la seguridad en la región. Aunque el objetivo final es la repatriación a España, el destino de la misión a largo plazo queda supeditado a la evolución del conflicto.

Alerta máxima en el Líbano

La ministra también ha dedicado palabras de profunda preocupación para los casi 670 militares españoles desplegados en la misión FINUL de la ONU en el Líbano. Tras una noche de bombardeos incesantes, los ‘cascos azules’ se han visto obligados a refugiarse en búnkeres durante gran parte de la jornada.

«La preocupación es absolutamente enorme», admitió Robles, describiendo un escenario de disparos cruzados constantes. Además, el Gobierno no descarta iniciar próximamente un plan de evacuación para ciudadanos europeos residentes en territorio libanés.