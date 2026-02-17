Hoy la pasividad termina. Con la Luna en Aries, se activa el instinto de conquista y la necesidad de resultados inmediatos. Es una jornada de «decisión y coraje»: perfecta para lanzar proyectos, retomar rutinas deportivas y tomar la iniciativa en el ámbito personal. La clave de hoy es la autenticidad: actúa antes de que la duda te detenga.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
- Acción: La Luna entra en tu signo y te devuelve el mando.
- Trabajo: Lidera la reunión; hoy tu voz tiene un peso especial.
- Bienestar: Canaliza el exceso de energía con ejercicio cardiovascular.
- Color: Rojo vibrante.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
- Acción: Momento de planificación estratégica en silencio.
- Trabajo: Cierra flecos pendientes antes de iniciar algo nuevo.
- Bienestar: Necesitas dormir más horas para procesar los cambios.
- Color: Verde bosque.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
- Acción: Se activan tus redes sociales y proyectos grupales.
- Trabajo: Excelente día para el networking y las alianzas rápidas.
- Bienestar: Evita la dispersión mental; enfócate en una sola meta social.
- Color: Amarillo brillante.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
- Acción: El foco se sitúa en tu reputación y metas profesionales.
- Trabajo: Recibes una propuesta o desafío que requiere valentía.
- Bienestar: Gestiona la presión laboral con pausas de respiración.
- Color: Gris antracita.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
- Acción: Expansión de horizontes y búsqueda de nuevas verdades.
- Trabajo: Ideal para planear viajes de negocios o estudios técnicos.
- Bienestar: Tu optimismo hoy es tu mejor escudo contra el cansancio.
- Color: Naranja quemado.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
- Acción: Gestión de recursos compartidos y finanzas intensas.
- Trabajo: Analiza los costes de tus proyectos actuales con frialdad.
- Bienestar: Día para la detoxificación física y emocional profunda.
- Color: Granate.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
- Acción: Dinamismo en las relaciones de pareja y asociaciones.
- Trabajo: Negocia con firmeza; hoy no es día para ceder en todo.
- Bienestar: El equilibrio hoy se encuentra en la actividad compartida.
- Color: Azul eléctrico.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
- Acción: Organización máxima en tu rutina y salud diaria.
- Trabajo: Termina las tareas mecánicas para liberar tu agenda.
- Bienestar: Inicia ese cambio de dieta que has estado postergando.
- Color: Ocre.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
- Acción: Creatividad, romance y autoexpresión al máximo.
- Trabajo: Arriésgate con una idea innovadora; hoy la suerte te sigue.
- Bienestar: Recupera la alegría a través del juego o un hobby.
- Color: Púrpura.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
- Acción: El interés se centra en la base, el hogar y la familia.
- Trabajo: Resuelve asuntos domésticos para que no afecten tu rendimiento.
- Bienestar: El contacto con tus raíces te dará la fuerza que necesitas.
- Color: Terracota.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
- Acción: Comunicación rápida, directa y sin filtros.
- Trabajo: Excelente para firmas, correos y desplazamientos cortos.
- Bienestar: Evita las discusiones estériles; usa tu mente para crear.
- Color: Plata.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
- Acción: Foco total en la generación de ingresos y valores personales.
- Trabajo: Momento de pedir lo que vales y ajustar tus presupuestos.
- Bienestar: Valora tu cuerpo; hoy pide nutrientes de alta calidad.
- Color: Verde esmeralda.