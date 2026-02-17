Tres diputados del Partido Popular en la Asamblea de Madrid han presentado su dimisión después del relevo en la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid. Se trata de Pablo Posse, Mónica Lavín y Carlota Pasarón, según han confirmado a EFE fuentes parlamentarias.

La renuncia se produce tras el cese del hasta ahora consejero Emilio Viciana. Posse, que ejercía como portavoz del PP en materia educativa en la Cámara regional, anunció su marcha durante la Comisión de Educación celebrada este martes. Lavín era portavoz de Política Social del grupo popular y Pasarón, de Juventud.

Durante la sesión, Posse también avanzó los próximos ceses de dos directores generales de la consejería: el de Universidades, Nicolás Javier Casas, y la responsable de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, María Luz Rodríguez de Llera. Según explicó, ambos le habían trasladado que dejarán sus cargos en los próximos días.

El ya exdiputado aprovechó su intervención para agradecer el trabajo de Viciana y el respaldo de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante estos años.

Sustituciones con perfil municipalista

Fuentes del PP han señalado que los sustitutos de los tres diputados tendrán un perfil vinculado al ámbito municipal. Los nuevos parlamentarios serán Eva María Gallego Berzal, alcaldesa de Madarcos; Irene Zamora Sánchez, exalcaldesa de Collado Mediano; y Paul Rubio Falvey, exconcejal de Villaviciosa de Odón y actual coordinador de Seguridad y Emergencias de Móstoles.

Por su parte, Viciana reaccionó en la red social X al conocerse su salida, que aseguró se produjo a petición propia. En su mensaje, agradeció a Ayuso la oportunidad de ocupar el cargo y destacó la labor de su equipo.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, tanto el PSOE de Madrid como Más Madrid han interpretado la sucesión de ceses y dimisiones como un signo de debilidad del Gobierno regional. El secretario general del PSOE-M, Óscar López, afirmó en X que el Ejecutivo autonómico “se desmorona”, mientras que la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, consideró que los cambios evidencian el fracaso de la política educativa del PP en la comunidad.