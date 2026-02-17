El futuro circuito de Fórmula 1 de Madrid continúa avanzando a buen ritmo en la zona de Valdebebas, al norte de la capital. A menos de ocho meses de la fecha prevista para el Gran Premio, el proyecto conocido como Madring va tomando forma y encara ya fases clave de su construcción con el objetivo de estar completamente listo en septiembre.

El trazado, de aproximadamente 5,4 kilómetros, combinará largas rectas de alta velocidad con curvas técnicas diseñadas para favorecer los adelantamientos y el espectáculo. En total contará con 19 curvas —aunque algunos documentos elevan la cifra hasta 22—, tres zonas DRS y un asfalto especialmente desarrollado para ofrecer una elevada adherencia incluso en condiciones de altas temperaturas.

Uno de los avances más significativos es el inicio de la construcción del “Pit Building”, el edificio que funcionará como centro neurálgico del Gran Premio. Allí se ubicarán los garajes de los equipos, las áreas técnicas de la FIA y el exclusivo VIP Paddock Club. La zona de boxes tendrá 40 garajes modulables, preparados para albergar tanto la Fórmula 1 como otras competiciones.

El circuito rodeará el recinto de IFEMA y atravesará el barrio de Valdebebas, muy próximo a la ciudad deportiva del Real Madrid. En su fase más intensa, la obra emplea a más de 2.500 trabajadores, lo que refleja la magnitud de un proyecto que pretende convertirse en uno de los grandes eventos deportivos del calendario internacional.

La expectación entre los aficionados ha sido notable desde los primeros anuncios. En cuestión de horas se agotaron varias zonas de entradas para el estreno del circuito, lo que confirma el interés que ha despertado el regreso de la Fórmula 1 a la Comunidad de Madrid. La última vez que la capital albergó un Gran Premio fue hace 45 años en el circuito del Jarama, donde el canadiense Gilles Villeneuve firmó la última victoria en el GP madrileño.

El proyecto también destaca por su impacto económico. Las estimaciones apuntan a unos 450 millones de euros anuales para la región, entre turismo, empleo y actividad empresarial. Con el calendario ya en marcha, las autoridades y organizadores trabajan contrarreloj para que todo esté listo en septiembre, cuando Madrid volverá a situarse en el mapa de la Fórmula 1 con un circuito llamado a convertirse en uno de los grandes escenarios del campeonato.