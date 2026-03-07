La Guardia Civil ha procedido a la detención de una mujer en la localidad de Montemayor como presunta autora del apuñalamiento mortal de un hombre de 41 años. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 7 de marzo de 2026 en una vivienda del municipio cordobés.

Detalles del suceso

Según fuentes de la Benemérita, la detenida había mantenido una relación sentimental con la víctima. El servicio de Emergencias 112 recibió un aviso a las 2:15 horas solicitando asistencia sanitaria, sin especificar en un primer momento que hubiera víctimas mortales.

Al llegar al domicilio, los efectivos del 061 confirmaron el fallecimiento del hombre, quien presentaba heridas compatibles con un arma blanca. La Guardia Civil se hizo cargo de la investigación tras ser alertada por los servicios de emergencia.

Estado de la investigación