La operación ‘Furia Épica’ cumple una semana con una escalada de violencia sin precedentes. El ejército de Israel ha lanzado un ataque masivo sobre la capital iraní, logrando impactar en el Aeropuerto Internacional de Mehrabad y en búnkeres estratégicos. La ofensiva busca aislar a Teherán y desmantelar los centros operativos donde, según fuentes castrenses, se encontraban «cientos de agentes» y «altos cargos» del régimen.

Ofensiva israelí y respuesta de la Guardia Revolucionaria

Las imágenes de grandes columnas de humo sobre el aeropuerto de Mehrabad han dado la vuelta al mundo tras un bombardeo que ha dejado las instalaciones en llamas. Israel asegura haber destruido lanzaderas de misiles y depósitos de armamento clave.

Como respuesta inmediata, la Guardia Revolucionaria iraní ha lanzado una nueva oleada de proyectiles contra territorio israelí. Las alarmas antiaéreas han vuelto a sonar este sábado en Tel Aviv y Jerusalén, obligando a la población a buscar refugio en una jornada de máxima tensión.

Irán suspende ataques a vecinos y pide disculpas

En un movimiento diplomático inesperado, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha anunciado la suspensión de los bombardeos contra objetivos en países vecinos de la región. Pezeshkian ha llegado a pedir «disculpas» a estas naciones, aunque ha matizado que Teherán se reserva el derecho a contraatacar si su territorio vuelve a ser blanco de ofensivas lanzadas desde bases en esos países.

La dura advertencia de Donald Trump

La reacción de la Casa Blanca ante el anuncio de Pezeshkian ha sido de una agresividad absoluta. El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha interpretado el gesto como una «rendición ante sus vecinos» y ha elevado el tono de sus amenazas a niveles críticos:

Trump ha asegurado que están considerando atacar zonas y grupos de personas que hasta ahora no eran objetivos militares. Amenaza de aniquilación: El mandatario estadounidense ha advertido de un golpe «muy duro» y ha afirmado que Washington baraja la «destrucción total y muerte segura» de la República Islámica debido a su «mala conducta».