La víctima, un hombre de 49 años, se encuentra en estado muy grave en la Unidad de Quemados de La Fe tras ser rociado con líquido inflamable.

La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 48 años como presunta autora de una agresión extrema contra su pareja en el domicilio familiar de Chiva. Los hechos, que tuvieron lugar la noche de este pasado jueves, han dejado a la víctima con pronóstico muy grave y han conmocionado a la localidad valenciana.

Según las primeras investigaciones, la mujer habría aprovechado que el hombre, de 49 años, se encontraba durmiendo para rociarlo con el líquido inflamable que la familia utilizaba habitualmente para encender la estufa de la vivienda. Tras prenderle fuego, la víctima logró escapar por una de las ventanas de la casa para pedir auxilio a gritos.

Una huida desesperada y estado crítico

El hombre fue auxiliado en un primer momento por patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local. Ante la gravedad de las quemaduras y la urgencia del caso, los agentes optaron por trasladarlo inmediatamente al centro de salud en un vehículo policial, sin esperar a la ambulancia.

Posteriormente, debido a la complejidad de sus heridas, fue derivado al Hospital La Fe de València, donde permanece ingresado en la Unidad de Quemados con riesgo vital.

Presencia de menores en la vivienda

Un factor agravante del suceso es que la hija de la pareja, de 16 años, se encontraba en el interior del domicilio en el momento en que se produjo la agresión. Por el momento, no ha trascendido si la menor sufrió algún tipo de lesión física, aunque se encuentra bajo custodia tras la detención de su madre.