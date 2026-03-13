El líder de Vox recorre pueblos como Benavente y Astorga, donde agricultores hartos y jóvenes de secundaria lo reciben como a una «estrella del rock».

A escasas 48 horas de que los castellanos y leoneses acudan a las urnas este domingo 15 de marzo, la campaña electoral ha alcanzado su punto de máxima ebullición en la España rural. Santiago Abascal, siguiendo la estrategia de cercanía que ya aplicó en Extremadura y Aragón, se ha volcado en los pequeños municipios, donde su presencia está desatando reacciones que mezclan la política con el fenómeno de masas.

«¡Lo he visto! ¡Me ha tocado!», gritaba una mujer en Benavente tras lograr estrechar la mano del líder de Vox. La escena, más propia de un concierto que de un acto político, resume el clima que el partido está logrando generar en las plazas de la comunidad.

El perfil del votante: del campo a las aulas

El reportaje de El País destaca dos pilares fundamentales en este ascenso de la ultraderecha en la región:

El hartazgo del sector primario: Agricultores y ganaderos, asfixiados por la burocracia de la PAC y las normativas europeas del «Pacto Verde», ven en el discurso de Vox un refugio frente a lo que consideran un abandono de las instituciones tradicionales. La «chavalería» de secundaria: Sorprende la movilización de jóvenes, muchos aún sin edad para votar, que siguen a Abascal en sus visitas a pueblos como Ponferrada o Astorga. Para ellos, el líder de Vox ha pasado de ser un político a una figura icónica, rompiendo la hegemonía de otros discursos en las redes sociales y el patio del instituto.

Una pugna directa con el Partido Popular

Esta movilización no ha pasado desapercibida para el Partido Popular. Mientras Alberto Núñez Feijóo presiona a sus alcaldes para que no den un solo voto por perdido, Abascal contraataca con la promesa de que, si Vox crece lo suficiente, obligará al PP a «pasar por el aro» y cambiar sus políticas de pactos.

«Nos interesan todas esas tierras de España que están siendo abandonadas a su suerte», afirmaba Abascal en sus recientes paradas, vinculando la despoblación con sus críticas a la gestión migratoria y la fiscalidad.

Las encuestas y el horizonte del 15 de marzo

Según el último barómetro de 40dB., Vox podría alcanzar el 20% de los votos en Castilla y León. Este dato explica por qué el partido ha decidido que su líder nacional actúe como el gran movilizador, visitando rincón por rincón una de las comunidades más extensas de España.