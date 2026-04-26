MADRID – El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha encabezado la reacción oficial de España ante el grave incidente ocurrido en Washington D.C., donde un tiroteo obligó a evacuar de emergencia al presidente estadounidense, Donald Trump, durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

Un mensaje en defensa de la democracia

A través de un mensaje institucional difundido este domingo, Sánchez mostró su rechazo absoluto al atentado perpetrado por Cole Tomas Allen, un maestro californiano que intentó asaltar el evento con un arsenal de armas de fuego.

«Condenamos el ataque que se ha producido. La violencia nunca es el camino. La humanidad solo avanzará a través de la democracia, la convivencia y la paz», declaró el jefe del Ejecutivo español.

Unidad frente a la violencia política

La condena de Pedro Sánchez no ha sido la única en el panorama nacional. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, también se pronunció de manera contundente, sumándose a la repulsa internacional. Feijóo enfatizó que «la discrepancia política se resuelve con palabras y no con balas», haciendo un llamamiento a la protección de los valores democráticos frente al uso de la fuerza.

Impacto internacional

El pronunciamiento de Sánchez sitúa a España en la primera línea de la condena internacional. El incidente en el hotel Washington Hilton, que se saldó con un agente del Servicio Secreto herido y el arresto del sospechoso, ha sido calificado por el propio Trump como una muestra de que su cargo es una «profesión peligrosa».

La rapidez de la respuesta de los líderes españoles subraya la preocupación global por la seguridad de los mandatarios y la estabilidad institucional en un clima político cada vez más tenso a nivel mundial.