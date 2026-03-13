Pese a perder gran parte de su flota convencional tras los bombardeos occidentales, Teherán logra sembrar el caos mediante minas, drones y lanchas rápidas en una batalla naval asimétrica.

La guerra en Oriente Próximo ha entrado en una fase de desgaste impredecible. A pesar de que Estados Unidos ha desplegado en la región el mayor contingente naval desde la invasión de Irak en 2003 —incluyendo los portaaviones USS Gerald Ford y USS Abraham Lincoln—, la tecnología y el músculo militar de Washington están encontrando un obstáculo inesperado: la estrategia asimétrica de Irán.

Según detalla El País, aunque los ataques de EE. UU. e Israel han diezmado la Marina convencional iraní (hundiendo cerca de 60 fragatas y buques desde el 28 de febrero), el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) ha demostrado que no necesita grandes navíos para mantener en jaque el comercio mundial.

El ataque al ‘Safesea Vishnu’: 40 segundos de tensión

Un vídeo de apenas 40 segundos, difundido recientemente, se ha convertido en el símbolo de este desafío. En las imágenes, una pequeña lancha motora se acerca al petrolero estadounidense Safesea Vishnu frente a las costas de Irak. Tras dos fuertes explosiones —provocadas presumiblemente por un dron naval—, el buque queda envuelto en llamas mientras los tripulantes de la lancha celebran al grito de «¡A tu servicio, Jameneí!».

Este incidente, ocurrido a medianoche del pasado miércoles, provocó una reacción inmediata en los mercados: el precio del barril de Brent superó los 100 dólares, confirmando que el bloqueo de Ormuz es ya una realidad efectiva.

Minas y lanchas: El «flanco vulnerable» de las fragatas

Los analistas militares advierten de que las potentes fragatas estadounidenses, diseñadas para el combate en mar abierto, tienen grandes dificultades para operar en las estrechas y confinadas aguas del Golfo frente a las tácticas iraníes:

Minado masivo: Se estima que Irán dispone de un arsenal de entre 5.000 y 6.000 minas navales . Aunque el CENTCOM afirma haber destruido 16 barcos minadores, Teherán ha comenzado a usar embarcaciones civiles y lanchas rápidas para seguir sembrando el canal.

Se estima que Irán dispone de un arsenal de entre . Aunque el CENTCOM afirma haber destruido 16 barcos minadores, Teherán ha comenzado a usar embarcaciones civiles y lanchas rápidas para seguir sembrando el canal. Enjambres de drones: El uso de pequeños drones kamikaze dificulta la protección de los cargueros comerciales, convirtiendo cada tránsito en una misión de altísimo riesgo.

El uso de pequeños drones kamikaze dificulta la protección de los cargueros comerciales, convirtiendo cada tránsito en una misión de altísimo riesgo. Geografía estratégica: En Ormuz, los canales de navegación se reducen a apenas 3 kilómetros en cada dirección, una «fortaleza natural» que Irán aprovecha para lanzar ataques rápidos desde cuevas y bases ocultas en la costa.

El coste de una guerra incierta

Mientras el Pentágono cifra el coste de los primeros seis días de la operación «Epic Fury» en 11.300 millones de dólares, la capacidad de Irán para «infligir dolor» económico persiste. El control del Estrecho de Ormuz, por donde pasa casi un tercio del petróleo mundial, sigue siendo la baza principal de un régimen que, aunque militarmente inferior, ha logrado convertir el Golfo en un laberinto de fuego para la armada más potente del mundo.