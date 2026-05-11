Este lunes 11 de mayo de 2026 el tiempo en España viene marcado por la alternancia entre periodos de nubes y zonas con lluvia, con especial protagonismo en el norte peninsular y algunos focos más puntuales hacia el sur. Según la información disponible de AEMET para capitales (datos municipales publicados), las temperaturas se mueven en rangos suaves de mañana y con máximas moderadas en buena parte del país.

La jornada arranca con cielos que pueden variar en función de la provincia, y con probabilidades de precipitación que, en algunos puntos, llegan a ser altas. Aun así, no se observan señales de un episodio generalizado para todo el territorio: el mapa se divide en sectores, con tiempo más estable en el Mediterráneo y las islas Baleares.

Norte peninsular

En el norte, la tendencia es a la inestabilidad. Bilbao registra 21°C como máxima y 8°C de mínima, con intervalos nubosos con lluvia, viento del O 15 km/h y una probabilidad de lluvia del 100%. La misma dinámica se refleja de forma clara en Coruña, A, donde el tiempo aparece con intervalos nubosos y lluvia: 19°C de máxima y 12°C de mínima, viento del C 0 km/h y probabilidad de lluvia del 100%.

Con estos registros, el norte peninsular es el área donde más conviene planificar la movilidad con previsiones de lluvia ya desde primeras horas. Las temperaturas, aunque sin ser frías, acompañan a una sensación más húmeda por la nubosidad y los episodios de precipitación.

Centro peninsular

En el centro del país, el día mezcla nubes y opciones de lluvia más acotadas. Madrid apunta a una jornada de nuboso con lluvia escasa, con 18°C de máxima y 9°C de mínima, viento del SO 20 km/h y una probabilidad de lluvia del 85%. En Zaragoza se observan intervalos nubosos, con 23°C de máxima y 11°C de mínima, viento del O 10 km/h y probabilidad de lluvia del 30%.

Es decir, mientras Madrid concentra el riesgo de precipitación con mayor intensidad relativa, Zaragoza se mantiene con una probabilidad menor y con un cielo más variable. En ambos casos, el viento del componente oeste puede influir en la percepción térmica, sobre todo por la mañana y al atardecer.

Sur peninsular

Hacia el sur, la nubosidad se acompaña de lluvias de carácter escaso en algunos puntos. Ceuta presenta intervalos nubosos con lluvia escasa, con 21°C de máxima y 16°C de mínima, viento del O 15 km/h y probabilidad de lluvia del 75%. En Sevilla el pronóstico es similar: intervalos nubosos con lluvia escasa, 23°C de máxima y 11°C de mínima, viento del SO 20 km/h y probabilidad de lluvia del 90%.

Aunque las temperaturas son relativamente templadas para la fecha, la combinación de nubes y lluvias escasas puede dar lugar a chubascos intermitentes. Conviene estar atentos a la evolución local, especialmente en periodos de mayor probabilidad.

Mediterráneo

En el área mediterránea, la jornada se perfila más estable. Barcelona muestra despejado, con 24°C de máxima y 16°C de mínima, viento del O 10 km/h y probabilidad de lluvia del 0%. Por su parte, València mantiene también el cielo despejado, con 26°C de máxima y 14°C de mínima, viento del O 20 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

Con cero opciones de lluvia según AEMET en estas capitales, el día invita a disfrutar de condiciones más secas. El viento del oeste puede refrescar en momentos puntuales, pero sin afectar a la estabilidad general.

Islas Baleares

En las islas Baleares, el tiempo se presenta estable. Palma registra despejado, con 24°C de máxima y 15°C de mínima, viento del O 20 km/h y una probabilidad de lluvia del 0%.

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La combinación de cielo despejado y ausencia de precipitaciones facilita que la jornada se desarrolle con normalidad. El viento puede ser perceptible por la tarde, pero no hay indicios de lluvia para la capital.

Islas Canarias

En las islas Canarias, la situación es más variable, con presencia de lluvia en el archipiélago oriental. En Las Palmas de Gran Canaria se observa cubierto con lluvia, con 23°C de máxima y 18°C de mínima, viento del E 5 km/h y probabilidad de lluvia del 100%.

Este es el caso más claro de precipitación intensa dentro de las capitales informadas. Con cielo cubierto y lluvia prácticamente segura, conviene prever paraguas y ajustar planes al ritmo de los episodios de lluvia.

Recomendaciones

Si viajas al norte peninsular o a Canarias oriental , prioriza trayectos con margen: Bilbao, Coruña y Las Palmas mantienen probabilidad alta o total de lluvia.

o a , prioriza trayectos con margen: Bilbao, Coruña y Las Palmas mantienen de lluvia. En el centro y sur (Madrid, Ceuta y Sevilla), planifica con atención a la evolución local: la lluvia se describe como escasa , pero con probabilidades elevadas en varias capitales.

(Madrid, Ceuta y Sevilla), planifica con atención a la evolución local: la lluvia se describe como , pero con probabilidades elevadas en varias capitales. Para Mediterráneo y Baleares (Barcelona, València y Palma), la jornada es estable y sin opciones de lluvia según AEMET.

En resumen, el lunes 11 de mayo de 2026 dibuja un contraste: lluvias frecuentes en el norte y en Las Palmas, mientras que Barcelona, València y Palma apuntan a cielo despejado y condiciones más secas. La información citada procede de AEMET en datos municipales públicos para capitales, útil como guía general para planificar el día con criterio.