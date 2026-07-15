BENETÚSSER (VALENCIA) — Un edificio de viviendas de tres plantas situado en la calle Las Américas de Benetússer (Valencia) se ha derrumbado por completo durante la madrugada de este miércoles. A pesar de la espectacularidad del colapso, no se han tenido que lamentar daños personales ni personas heridas, gracias a la rápida intervención de los servicios de emergencia y a los propios residentes, quienes detectaron a tiempo las señales de alarma.

Ruidos y grietas: la voz de alarma de los vecinos

La voz de alerta saltó cuando los propios inquilinos del inmueble comenzaron a escuchar ruidos extraños y a observar la aparición de fisuras estructurales en sus viviendas. Al llegar al lugar tras recibir el aviso, los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia se encontraron con que varios vecinos ya habían abandonado el bloque por su propio pie ante el riesgo inminente.

El inspector jefe del Consorcio de Bomberos de Valencia, Jorge Gil, detalló las causas preliminares del colapso:

«Hemos observado que había un solar contiguo donde se estaba construyendo una obra y vaciando un sótano, lo que había provocado el desplazamiento de varias cimentaciones del edificio».

Una evacuación a contrarreloj

Los bomberos procedieron de inmediato al desalojo completo de los rezagados. La precisión del operativo fue milimétrica y determinante: apenas uno o dos minutos después de completarse la evacuación, la estructura entera del edificio colapsó.

Por motivos de máxima seguridad, los equipos de rescate también desalojaron un edificio colindante, cuyo estado está siendo minuciosamente evaluado por los técnicos municipales para descartar daños estructurales derivados del derrumbe.

Para gestionar la emergencia se movilizaron:

Dos dotaciones de bomberos de los parques de Torrent y Catarroja.

de los parques de Torrent y Catarroja. Mandos del cuerpo, incluyendo un sargento, un oficial y el propio inspector jefe del consorcio.

Máxima atención institucional

El incidente ha movilizado rápidamente a las autoridades locales y autonómicas. Hasta la calle Las Américas se han desplazado la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz Portero, y el conseller de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, para coordinar la asistencia a los afectados y supervisar las tareas de desescombro y seguridad.

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha manifestado a través de sus redes sociales que sigue con extrema atención la evolución de los hechos en constante contacto con el ayuntamiento de la localidad: «Quiero mandar todo mi ánimo a las familias afectadas», concluyó la delegada.