El paro de 24 horas convocado por el Sindicato Ferroviario reduce la circulación en toda España, garantizando el 73% de los trayectos de Alta Velocidad y hasta el 75% en los núcleos de Cercanías durante las horas punta.

La jornada ferroviaria de este miércoles 15 de julio se presenta con importantes alteraciones en toda la red de transportes de España debido a la convocatoria de una huelga de 24 horas. El paro, promovido por el Sindicato Ferroviario (SF-Intersindical), dio comienzo a las 00:00 horas y se extenderá durante todo el día, lo que provocará cancelaciones, modificaciones en los horarios habituales y una reducción significativa en las frecuencias de paso de los trenes de Cercanías, Media Distancia, AVE y Larga Distancia.

Con el fin de compatibilizar el derecho a la huelga con la movilidad de los ciudadanos, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha decretado los correspondientes servicios mínimos esenciales para mitigar el impacto de las movilizaciones en los principales núcleos de comunicación del país.

Servicios mínimos en el AVE y la Larga Distancia

Para las conexiones de Alta Velocidad (AVE) y Larga Distancia, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado unos servicios mínimos obligatorios del 73%. Esta medida implica que, de los 343 servicios que se encontraban programados originalmente para esta jornada del 15 de julio, se garantiza la circulación de 249 trenes.

Como consecuencia directa de esta regulación, un total de 94 conexiones de larga distancia y alta velocidad quedan expuestas a posibles cancelaciones o modificaciones de horario, dependiendo de la evolución y del seguimiento que realicen los trabajadores de la empresa pública ferroviaria a lo largo de las 24 horas de paro.

Reducción de frecuencias en Media Distancia

El impacto de la jornada de huelga también se dejará sentir de manera notable en los servicios de Media Distancia, donde los servicios mínimos decretados se sitúan en una media del 66% respecto a la programación ordinaria de la compañía.

De este modo, se ha garantizado la circulación de 426 trenes de los 650 previstos inicialmente para cubrir los trayectos de media distancia durante este miércoles. Las modificaciones y las anulaciones de viajes programados podrían afectar a un total de 224 conexiones en los diferentes trazados regionales repartidos por la geografía nacional.

El plan de transportes para las Cercanías

En lo que respecta a los trenes de Cercanías, el plan de servicios mínimos establece que se mantendrá el 75% del servicio habitual durante las denominadas horas punta, mientras que la cobertura se reducirá al 50% de la actividad ordinaria durante el resto del día.

Las franjas horarias de mayor protección para los usuarios varían ligeramente en función de cada núcleo ferroviario, pero se concentran de manera general en los siguientes intervalos:

De 06:00 a 09:00 horas en el tramo de la mañana.

El tramo central correspondiente a las horas del mediodía.

De 18:30 a 20:30 horas durante el periodo de tarde-noche.

Estas restricciones de servicio afectarán de manera directa a los principales núcleos de población y transporte de España, incluyendo zonas como Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Murcia, Asturias, Cantabria y Galicia. En el caso particular de Cataluña y el País Vasco, la fijación y determinación de los servicios mínimos de Cercanías corresponde a la Generalitat y al Gobierno Vasco, respectivamente, al tratarse de competencias de transporte transferidas a dichas administraciones autonómicas.

Recomendaciones y alternativas para los viajeros afectados

Ante la posibilidad de sufrir retrasos o cancelaciones, Renfe ha emitido una serie de recomendaciones para los usuarios que tengan previsto desplazarse durante este 15 de julio. La operadora aconseja verificar de manera pormenorizada el estado de cada tren antes de personarse en las estaciones de salida, utilizando para ello las herramientas de consulta disponibles en su página web oficial, la aplicación para dispositivos móviles o los canales de atención al cliente habituales.

Para aquellos clientes que se vean afectados por la suspensión de su trayecto, la compañía ferroviaria ofrece la posibilidad de solicitar una plaza alternativa en otro servicio lo más cercano posible al horario original, siempre que exista disponibilidad de espacio. Asimismo, los viajeros que lo prefieran podrán gestionar el cambio de sus billetes o tramitar la anulación de los mismos sin tener que abonar ningún tipo de coste adicional por la gestión.