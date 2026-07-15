El periodo más cálido del año arranca este miércoles 15 de julio con avisos naranjas en las regiones mediterráneas, mientras los pronósticos avanzan la llegada inminente de la tercera ola de calor del verano con registros que podrían rozar los 45 ºC.

El periodo de la canícula, comprendido entre el 15 de julio y el 15 de agosto y catalogado por los expertos como la época de mayor calor y persistencia térmica del año, ha comenzado este miércoles con un incremento notable de las temperaturas. Este inicio coincide con los preparativos meteorológicos ante la llegada inminente de la tercera ola de calor del verano en España. Durante la jornada de hoy, el este peninsular y las regiones mediterráneas registrarán valores térmicos extremos que superarán los 40 ºC, activando los avisos naranjas en múltiples comunidades autónomas.

Calor extremo en el este peninsular y el Mediterráneo

De acuerdo con las previsiones de Meteored, este miércoles 15 de julio se caracterizará por una situación de calor extremo concentrada especialmente en la vertiente oriental del país. La presencia de valores térmicos muy elevados mantendrá bajo aviso naranja a las regiones de la fachada mediterránea, donde los termómetros rebasarán con facilidad la barrera de los 40 ºC en numerosos puntos geográficos.

Las zonas más afectadas por esta primera fase de incremento térmico incluyen a la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, Cataluña, la Región de Murcia y Aragón, así como el valle del Guadalquivir. Aunque el ascenso de las temperaturas se percibirá de manera más acusada en el este del país, el ambiente caluroso se extenderá a la mayor parte del territorio nacional durante las próximas horas.

Noches tórridas y escalada térmica hacia el fin de semana

El comienzo de la canícula también tendrá un reflejo directo en el comportamiento de las temperaturas nocturnas. Las noches pasarán a ser marcadamente tórridas en gran parte del país, con registros mínimos que no descenderán de los 25 ºC. En áreas del litoral mediterráneo y en el archipiélago balear, las temperaturas nocturnas se mantendrán incluso en valores cercanos a los 30 ºC, dificultando el descanso térmico.

Lejos de tratarse de un episodio aislado de altas temperaturas, las previsiones indican que el calor se intensificará progresivamente a medida que avancen las jornadas. El ascenso sostenido de los termómetros preparará el terreno para la consolidación de una nueva ola de calor, cuyos efectos más severos comenzarán a manifestarse de forma notable con la llegada del fin de semana.

Una ola de calor con potencial de batir récords

La que será la tercera ola de calor del periodo estival se proyecta como un episodio de características extremas y de gran persistencia en el tiempo. Según los análisis meteorológicos de Meteored, se espera que este periodo de temperaturas excepcionalmente altas se prolongue de manera continuada hasta bien entrada la próxima semana.

Durante los días de mayor intensidad de esta ola de calor, los valores máximos continuarán su escalada ascendente hasta aproximarse a los 45 ºC en diversas zonas de la geografía española. La magnitud y persistencia de este episodio meteorológico abren la posibilidad de que se batan récords de temperatura en varios puntos de España durante las próximas fechas.