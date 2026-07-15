SANTANDER — Cerca de medio centenar de representantes de 25 universidades españolas se han reunido en Cantabria para abordar uno de los mayores desafíos del panorama educativo actual: la implantación y el reconocimiento de las microcredenciales europeas. Este encuentro, celebrado en la Universidad de Cantabria (UC), busca estructurar un marco común para una nueva modalidad de aprendizaje que responda ágilmente a los constantes cambios del mercado laboral y a las transformaciones tecnológicas.

La sesión de trabajo fue inaugurada por la rectora de la UC, Conchi López, junto al vicerrector de Estudios y Calidad de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Ramón Vilanova, quien además coordina este grupo de trabajo enfocado en estrechar la cooperación académica dentro del espacio europeo.

El fin de la «carrera única»: aprender a lo largo de la vida

Durante la apertura del foro, Conchi López destacó el gran poder de convocatoria del evento, señalando que el elevado número de instituciones participantes refleja la relevancia que las microcredenciales están adquiriendo a nivel estratégico. Además, recordó que España destaca como uno de los países con mayor participación en alianzas universitarias europeas, lo que consolida su posición en el ecosistema internacional.

Para la rectora, el cambio demográfico y la evolución laboral obligan a repensar el rol de la universidad como una entidad de formación continua:

«La idea de estudiar una carrera y olvidarse de seguir formándose ya ha pasado a la historia».

¿Qué son y a quiénes se dirigen las microcredenciales?

Las microcredenciales se configuran como formaciones de corta duración diseñadas expresamente para la adquisición o el reciclaje de competencias muy específicas. Sus principales características son:

Flexibilidad máxima: Suelen tener un fuerte componente de educación en línea o híbrida para adaptarse a la vida laboral y personal.

Suelen tener un fuerte componente de educación en línea o híbrida para adaptarse a la vida laboral y personal. Carga de trabajo reducida: Tienen una duración que va desde pocas semanas a varios meses, equivalentes a entre uno y pocos créditos académicos.

Tienen una duración que va desde pocas semanas a varios meses, equivalentes a entre uno y pocos créditos académicos. Aptas para todos: Están enfocadas tanto en estudiantes como en profesionales en activo o ciudadanos que busquen actualizarse rápidamente en sectores dinámicos como el tecnológico, el sanitario o la digitalización.

Los grandes obstáculos: legislación e interoperabilidad

No obstante, la expansión de este modelo cuenta con importantes retos. Según explicó Ramón Vilanova, las universidades que forman parte de las alianzas europeas afrontan dificultades muy similares en lo que respecta al diseño, implantación y, especialmente, el reconocimiento homogéneo de estos cursos rápidos debido a las diferencias legislativas entre países.

El vicerrector de la UAB defendió la trascendencia de estos encuentros cooperativos para coordinar estrategias comunes y «evitar que cada universidad tenga que afrontar por separado los mismos obstáculos».

Hacia la implantación real

Mientras que algunas instituciones se encuentran en fases previas o de planificación, otras ya avanzan con paso firme. Un claro ejemplo es la propia Universidad de Cantabria, que participa en proyectos piloto de su alianza europea y prevé lanzar este mismo curso un total de seis microcredenciales desarrolladas de manera conjunta con sus socios internacionales.