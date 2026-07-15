PARÍS — En un sorprendente giro estratégico, la defensa del histórico dirigente de la banda terrorista ETA, José Antonio Urrutikoetxea, alias Josu Ternera, ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Francia contra la sentencia de la Corte de Apelación de París que lo absolvió el pasado 2 de julio. Esta maniobra legal paraliza y retrasa su entrega inmediata a las autoridades españolas.

Su abogado, Laurent Pasquet-Marinacce, confirmó la presentación del recurso a la agencia EFE, explicando el motivo de impugnar un fallo que formalmente le eximía de penas en el país vecino.

El motivo del recurso: proteger la defensa en España

A pesar de que la sentencia del pasado 2 de julio suponía el cierre del último proceso judicial que el exlíder de ETA tenía pendiente en suelo francés, su defensa considera que el texto de la resolución incluye elementos perjudiciales para su futuro jurídico en España.

Según detalló Pasquet-Marinacce, el recurso se fundamenta en la existencia de «varias afirmaciones infundadas» dentro del redactado de la Corte de Apelación. A juicio del letrado, dichos argumentos son:

Susceptibles de vulnerar la presunción de inocencia de Urrutikoetxea.

de Urrutikoetxea. Riesgosas para comprometer su estrategia de defensa en los distintos procedimientos y causas penales que tiene abiertos y pendientes ante la justicia española.

Bloqueo de la extradición por efecto suspensivo

La principal consecuencia de este movimiento judicial se traduce en tiempo para el procesado. El abogado precisó por escrito que el recurso de casación tiene efecto suspensivo sobre la resolución general.

Esto significa que, hasta que el Tribunal Supremo francés evalúe el caso y dicte una sentencia definitiva, los trámites y la ejecución de su entrega a España quedan completamente congelados. Por el momento, la defensa ha manifestado que desconoce los plazos exactos en los que el alto tribunal galo examinará y resolverá esta impugnación.