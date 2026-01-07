El gran momento que atraviesa la AD Ceuta en Segunda División no se entiende sin su sólido rendimiento colectivo, fruto del trabajo minucioso de José Juan Romero. El técnico ha construido un equipo con identidad propia, reconocible y eficaz, que se ha ganado el derecho a mirar hacia la zona de playoff con ilusión, aunque desde el club insisten en mantener los pies en el suelo. “Humildad y a disfrutar de esta categoría”, recuerda su presidente, Luhay Hamido.

Dentro de ese engranaje bien ajustado, la portería se ha convertido en uno de los pilares fundamentales. Ahí emerge con fuerza la figura de Guille Vallejo, uno de los guardametas más destacados de la categoría en lo que va de temporada. El portero burgalés se ha adueñado del puesto tras una campaña anterior en la que mantuvo una sana y exigente competencia con Pedro López.

Su actuación más reciente ante el FC Andorra es una buena muestra de su importancia. Vallejo realizó siete paradas decisivas, sosteniendo al equipo en un partido que se estaba complicando y permitiendo que el Ceuta acabara sumando una victoria clave. Una aportación silenciosa, pero determinante, que explica buena parte del triunfo.

La temporada pasada, José Juan Romero alternó a ambos porteros: Pedro López disputó 21 encuentros y Vallejo 19, sin que ninguno encadenara largas series de titularidad. Sin embargo, el panorama ha cambiado radicalmente este curso. Vallejo acumula 18 partidos, 17 de ellos de manera consecutiva, consolidándose definitivamente bajo los palos.

Tras las primeras jornadas, en las que Pedro López fue titular, Vallejo recuperó la portería en la cuarta fecha ante el Huesca. Aquel triunfo, sellado con un gol de Obeng en los minutos finales, marcó un antes y un después. Desde entonces, el Ceuta dio un paso al frente y las rotaciones desaparecieron.

El crecimiento del equipo vino acompañado de una racha de seis jornadas sin encajar gol, un tramo clave en el que el Ceuta dejó atrás cualquier atisbo de preocupación clasificatoria. No es casualidad que en ese contexto Romero haya afirmado públicamente que Vallejo es “uno de los tres mejores porteros de la categoría”.

Los números respaldan esa afirmación. Guille Vallejo suma 50 paradas en 18 encuentros, con una media de 2,78 por partido. Es el duodécimo portero con más intervenciones en la liga, un dato que refleja tanto su fiabilidad como el buen trabajo defensivo del equipo. Con contrato hasta el 30 de junio, su continuidad será uno de los asuntos que deberá resolver la dirección deportiva encabezada por Edu Villegas.

Por ahora, Vallejo sigue siendo un seguro bajo palos y uno de los grandes responsables de que el Ceuta continúe soñando en grande.