Miguel Tellado califica de «gravedad extrema» la situación judicial del expresidente y Génova vincula el caso con el resto de frentes judiciales que cercan al entorno del Gobierno.

MADRID. — La onda de choque provocada por la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y los registros de la UDEF ha dinamitado la actividad parlamentaria. El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha salido al paso de manera inmediata para exigir la comparecencia urgente del Gobierno de Pedro Sánchez, advirtiendo de que la situación política del PSOE es ya insostenible.

«Es de una gravedad extrema. El Gobierno tiene que dar explicaciones ya», ha sentenciado Tellado a través de su cuenta oficial en la red social X, en un mensaje directo en el que ha afirmado con contundencia: «El tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer».

El PP sitúa a Zapatero como el «principal consejero» de Sánchez

Desde la sede nacional del PP en la calle Génova se rechaza de plano que este sea un asunto del pasado o que afecte de forma aislada a Zapatero. Fuentes de la dirección popular han subrayado la estrecha vinculación actual entre el investigado y el presente del partido:

«No solo hablamos del expresidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez y una de las grandes referencias del actual socialismo.»

Por ello, el PP ha anunciado que redoblará su ofensiva política contra el denominado sanchismo, exigiendo que el Ejecutivo aclare de inmediato qué papel jugó exactamente Zapatero en el polémico rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra en el año 2021.

Ofensiva total: Una «degradación sin límites»

Para los populares, la imputación por blanqueo de capitales y organización criminal de Zapatero no es un hecho aislado, sino la pieza que faltaba para conectar lo que denominan una «trama sistémica». Desde el PP han vinculado formalmente este vuelco judicial con los otros frentes abiertos que acorralan al PSOE:

El caso Koldo y las investigaciones a José Luis Ábalos.

La causa judicial de Begoña Gómez, esposa del presidente, y de su hermano, David Sánchez.

Las ramificaciones del caso Servinabar.

Cierre de filas de los barones autonómicos

La réplica de los presidentes regionales del PP ha sido unánime y coordinada, elevando la presión territorial sobre la Moncloa:

Juanma Moreno (Andalucía): Ha calificado la imputación de «insólita» y ha advertido de que este escenario acarreará «gravedad en las consecuencias», obligando a revisar con lupa todas las actuaciones internacionales de Zapatero en los últimos años.

Ha calificado la imputación de y ha advertido de que este escenario acarreará «gravedad en las consecuencias», obligando a revisar con lupa todas las actuaciones internacionales de Zapatero en los últimos años. Jorge Azcón (Aragón): Ha afirmado con dureza que «la degradación del PSOE no tiene límites» ante un escándalo de esta envergadura.

A estas declaraciones se han sumado los mensajes de destacadas voces del grupo parlamentario como Cayetana Álvarez de Toledo y Esther Muñoz, anticipando una sesión de control al Gobierno de alta tensión en las próximas horas.