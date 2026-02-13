El arrestado, que se había fugado de su centro de acogida, reconoció la agresión cometida con un cuchillo de cocina y pasará este viernes a disposición judicial por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

La Policía Nacional ha procedido a la detención de un menor de edad, de origen marroquí, como presunto autor de una grave agresión con arma blanca perpetrada este miércoles en la zona del puerto de Ceuta. El arrestado, que residía en un centro de acogida del que se había fugado previamente, está acusado de apuñalar en el cuello a otro adolescente, unos hechos por los que será puesto a disposición del Juzgado de Menores este viernes bajo la imputación de un delito de homicidio en grado de tentativa.

Esclarecimiento de los hechos

A pesar de que las primeras investigaciones se vieron dificultadas por las manifestaciones confusas de la víctima —que en un inicio apuntaron a la posible implicación de un adulto subsahariano residente en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI)—, las pesquisas posteriores permitieron identificar al verdadero responsable. La labor del Grupo de Atención Ciudadana (GAC) del Cuerpo Nacional de Policía fue determinante para esclarecer que el autor del ataque era, en realidad, un menor de edad de nacionalidad marroquí.

El arresto se produjo en el propio centro de acogida al que el joven había regresado tras su huida. En el momento de la intervención policial, el menor ya se encontraba plenamente identificado por los agentes y, según fuentes de la investigación, llegó a reconocer la autoría de la agresión.

Una intervención vital

Los hechos se desencadenaron cuando el detenido utilizó un cuchillo de cocina para atacar a la víctima, provocándole heridas de diversa consideración. Los primeros efectivos policiales que se personaron en el lugar del suceso se encontraron con un escenario de extrema gravedad, dada la abundancia de la hemorragia que presentaba el herido.

La rápida actuación de los agentes, empleando los medios de primeros auxilios que portan habitualmente en sus dotaciones, resultó crucial para contener el sangrado y estabilizar al adolescente hasta la llegada de las asistencias médicas. Posteriormente, el personal sanitario del 061 continuó con las labores de estabilización en la ambulancia antes de su traslado urgente al hospital de Loma Colmenar.

Estado de la víctima y situación procesal

El joven agredido permanece ingresado en la unidad de Observación del centro hospitalario. Según el parte médico, presentaba varios cortes en distintas partes del cuerpo, siendo el más preocupante el localizado en la zona del cuello, una lesión que, por su profundidad y ubicación, estuvo a punto de costarle la vida.

Por su parte, el detenido continúa custodiado en dependencias policiales. Se espera que en las próximas horas sea conducido ante la autoridad judicial competente, que deberá determinar las medidas cautelares pertinentes ante la gravedad del presunto delito de homicidio en grado de tentativa que se le atribuye.