Martin Green, director del festival, confirma la suspensión de los diez espectáculos previstos por el 70 aniversario debido a «retos imprevistos» e informa de que se procederá al reembolso íntegro a los aficionados.

La organización de Eurovisión ha anunciado este viernes la cancelación de su primer «Live Tour», la ambiciosa gira de conciertos programada para conmemorar el 70 aniversario del certamen. La decisión se produce apenas un mes después de que se iniciara la venta de localidades para una serie de diez espectáculos que recorrerían las principales capitales europeas y que, finalmente, no verán la luz en las fechas previstas.

Motivos de la suspensión

A través de un comunicado oficial difundido en el portal web del evento, el director del festival, Martin Green, ha justificado la medida aludiendo a la aparición de «retos imprevistos» de carácter logístico u organizativo. Según detalla el responsable, se han buscado diversas soluciones para salvar la gira, pero los problemas han resultado imposibles de resolver con las garantías necesarias.

Green ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a los eurofans que ya habían adquirido sus entradas en las últimas semanas, asegurando que se procederá al reembolso íntegro del importe «lo antes posible». No obstante, el director ha matizado que la cancelación no es definitiva, sino un aplazamiento con la intención de «relanzar el Live Tour cuando podamos garantizar la experiencia de clase mundial que nuestros fanáticos esperan».

El recorrido y los artistas afectados

El inicio de la gira estaba fijado para el próximo 15 de junio en Londres, con un cierre previsto el 2 de julio en Estocolmo. Durante esas dos semanas, el certamen pretendía llevar la esencia del festival a diversas urbes del continente, aunque en el calendario inicial no se había incluido ninguna ciudad española.

Entre los artistas ya confirmados para estas citas se encontraban figuras históricas y recientes del certamen, como el grupo de heavy metal finlandés Lordi, el icónico irlandés Johnny Logan, la noruega Alessandra, el australiano Guy Sebastian o la ucraniana Verka Serduchka.

Rumbo a Viena 2026

Pese a este contratiempo en la gira de aniversario, los preparativos para la próxima edición del festival continúan su curso. Eurovisión 2026 se celebrará en el pabellón Wiener Stadthalle de Viena entre el 12 y el 16 de mayo. La capital austriaca toma el testigo tras la victoria en Basilea de Johannes Pietsch, conocido como JJ, quien logró conquistar tanto al jurado como al público.