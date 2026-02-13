El Inuit Dome de Los Ángeles acoge este sábado 14 de febrero una de las citas más esperadas del fin de semana de las estrellas, con Damian Lillard buscando hacer historia frente a rivales de la talla de Devin Booker o Tyrese Maxey.

El fin de semana de las estrellas de la NBA alcanza uno de sus puntos álgidos este sábado 14 de febrero. El Inuit Dome de California, el nuevo e innovador hogar de Los Ángeles Clippers, será el escenario de la noche de los concursos, donde el certamen de triples acaparará gran parte de la atención de los aficionados al baloncesto mundial. En esta edición de 2026, todas las miradas se centran en Damian Lillard, quien tiene ante sí la oportunidad de igualar el récord histórico de trofeos en esta disciplina.

Horario del concurso de triples

La jornada del sábado en el NBA All-Star 2026 está programada para comenzar a las 23:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias). La noche arrancará con el concurso de habilidades y, posteriormente, se dará paso a los especialistas desde la línea de tres puntos.

Aunque no existe una hora de inicio fija para los triples, ya que depende de la duración del evento anterior, se estima que la competición de lanzamientos no comience antes de las 00:00 horas (hora peninsular española). Tras los triples, la velada concluirá con el siempre espectacular concurso de mates.

Dónde ver el NBA All-Star en directo por TV

Para los seguidores en España, la plataforma DAZN es la poseedora en exclusiva de los derechos televisivos de la NBA esta temporada. Por tanto, todo lo que suceda en el Inuit Dome podrá seguirse a través de este operador de pago. Al tratarse de una plataforma por suscripción, no será posible seguir el evento de forma gratuita por televisión en abierto.

Además de su emisión lineal, DAZN ofrecerá la posibilidad de seguir el concurso de triples en streaming a través de su aplicación oficial, compatible con dispositivos móviles, tablets, Smart TV y ordenadores.

Participantes y formato de la competición

El concurso mantiene su dinámico formato de ocho participantes. Cada jugador dispondrá de 70 segundos para anotar el máximo número de puntos desde diversas posiciones del perímetro. Los tres mejores registros de la primera ronda avanzarán a la gran final, donde se decidirá al campeón de 2026.

La lista oficial de participantes para esta edición la componen:

Damian Lillard (Milwaukee Bucks)

(Milwaukee Bucks) Devin Booker (Phoenix Suns)

(Phoenix Suns) Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)

(Philadelphia 76ers) Jamal Murray (Denver Nuggets)

(Denver Nuggets) Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

(Cleveland Cavaliers) Kon Knueppel (Charlotte Hornets)

(Charlotte Hornets) Norman Powell (Miami Heat)

(Miami Heat) Bobby Portis Jr. (Milwaukee Bucks)

El reto histórico de Damian Lillard

Damian Lillard llega a Los Ángeles con la posibilidad de entrar en el olimpo de los tiradores. Actualmente cuenta con dos títulos en su palmarés, la misma cifra que leyendas como Stephen Curry, Peja Stojakovic o Mark Price. Si logra la victoria este sábado, Lillard sumará su tercer entorchado e igualará a los míticos Larry Bird (ganador de las tres primeras ediciones) y Craig Hodges como los únicos jugadores capaces de ganar el concurso en tres ocasiones.