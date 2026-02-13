El exdiputado Íñigo Errejón se enfrentará finalmente a un juicio acusado de abuso sexual contra la actriz Elisa Mouliaá. El juez Adolfo Carretero ha citado a Errejón para el martes 17 de febrero a las 10:00 horas, momento en que se le notificará personalmente el auto de apertura de juicio oral.

La decisión del juzgado se produce después de que Mouliaá rectificara su renuncia inicial a continuar con la acusación. La actriz había comunicado el pasado 4 de febrero que desistía “de forma total, libre, consciente e irrevocable de la acusación particular” por razones personales y de salud, sin retractarse de los hechos denunciados.

Seis días más tarde, Mouliaá cambió de postura y confirmó que mantendría la acusación contra el exdiputado. “¡Ahora sí que sí que voy a ir hasta el final!”, declaró, reafirmando su intención de que el caso siga su curso judicial.

El procedimiento se encuentra pendiente de fecha de juicio, y la comparecencia de Errejón marcará el inicio formal del proceso judicial en su contra.