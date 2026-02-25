La Policía Nacional ha confirmado este miércoles la detención de tres menores en València como presuntos autores de una agresión sexual a una joven de 16 años. Los hechos, que tuvieron lugar el pasado lunes, han conmocionado a la ciudad y han puesto bajo el foco la implicación de un cuarto menor, de tan solo 13 años, que resulta inimputable ante la ley.

Agresión y difusión de imágenes

Según ha informado el Grupo de Menores (GRUME) de la Jefatura Superior de Policía, a los detenidos —uno de 15 años y dos de 14— no solo se les imputa un delito de violación, sino también delitos contra la intimidad y revelación de secretos.

Las investigaciones apuntan a que los implicados grabaron la agresión y difundieron las imágenes, agravando el daño moral a la víctima y la gravedad jurídica del caso.

Medidas cautelares: Libertad vigilada

Tras pasar a disposición judicial este martes, la Fiscalía de Menores ha tomado las siguientes determinaciones:

Situación legal: Los tres detenidos han quedado en libertad vigilada .

Los tres detenidos han quedado en . Restricciones: Se ha impuesto la prohibición estricta de comunicarse con la víctima o aproximarse a ella por cualquier medio.

Se ha impuesto la prohibición estricta de comunicarse con la víctima o aproximarse a ella por cualquier medio. El cuarto implicado: Al tener 13 años, el cuarto menor identificado no puede ser procesado penalmente debido a su edad, según la legislación española vigente.

Hermetismo policial

Debido a la naturaleza del delito y a que todos los involucrados (tanto agresores como víctima) son menores de edad, la Policía Nacional no ha facilitado más detalles sobre las circunstancias exactas en las que se produjo la agresión para preservar la identidad y la integridad de la joven.