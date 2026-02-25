La Seguridad Social ha destinado este mes de febrero un total de 14.272,5 millones de euros al pago de la nómina ordinaria de las pensiones contributivas. Según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, esta cifra supone un incremento del 6,1 % respecto al mismo mes del año anterior, reflejando el impacto de la revalorización de las prestaciones y el aumento del número de pensionistas.

Claves de la nómina de febrero

En total, se han abonado 10,45 millones de pensiones a 9,5 millones de beneficiarios. Este desembolso se produce en un contexto de validación política, ya que el Congreso de los Diputados prevé convalidar mañana el decreto de revalorización para 2026, tras un primer intento fallido.

Las subidas aplicadas este año se distribuyen de la siguiente manera:

2,7 % con carácter general.

con carácter general. 7 % para las pensiones mínimas.

para las pensiones mínimas. 11,4 % para las pensiones no contributivas.

Radiografía de las prestaciones: ¿Cuánto cobran los españoles?

La pensión media de jubilación —que perciben 6,6 millones de personas— se ha situado en 1.566,8 euros mensuales, lo que representa un aumento del 4,4 % interanual. Sin embargo, existen diferencias notables según el régimen de cotización:

Régimen de Cotización Pensión Media Mensual Minería del Carbón 2.996,0 € Régimen del Mar 1.731,1 € Régimen General 1.727,2 € Autónomos (RETA) 1.056,5 €

Además, las nuevas altas de jubilación registradas en enero muestran una tendencia al alza, con una cuantía media de 1.865,8 euros, evidenciando que las nuevas generaciones de jubilados cuentan con carreras de cotización más sólidas.

Brecha de género y Clases Pasivas

Un aspecto relevante de la estadística de febrero es el complemento para reducir la brecha de género, que llega ya a 1,36 millones de pensiones.

El 77,6 % de los beneficiarios son mujeres.

de los beneficiarios son mujeres. El importe medio del complemento es de 76,95 euros mensuales .

. La mayoría de los perceptores (49,5 %) tienen dos hijos.

Por su parte, la nómina de las Clases Pasivas (que incluye a personal militar y funcionarios de la Administración General del Estado) ascendió a 1.758,3 millones de euros en enero, lo que supone un crecimiento del 6 % respecto al año previo.