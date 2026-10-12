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El Gobierno de Ceuta se une a la celebración del Día de la Hispanidad, un evento de gran relevancia que conmemora la riqueza cultural y la historia compartida entre España y Latinoamérica.

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En un mensaje institucional, se destaca la importancia de estar «juntos y unidos, siempre», reafirmando los lazos que unen a la ciudad con la nación española.

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Este día, marcado por la celebración y el orgullo de pertenencia, se enmarca en el contexto de la diversidad y multiculturalidad que caracteriza a Ceuta.