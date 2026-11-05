La Plaza de los Reyes ha acogido el encendido oficial del alumbrado ornamental, un acto marcado por la reivindicación de la convivencia multicultural y un mensaje de esperanza para la ciudad.

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CEUTA — La ciudad autónoma se ha vestido de color y fervor para celebrar el Diwali, la festividad más importante del hinduismo conocida popularmente como la Fiesta de las Luces. Los actos centrales, que combinan tradición, devoción y un marcado carácter social, tuvieron su punto de partida con la inauguración del alumbrado extraordinario.

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Un alumbrado que simboliza la unión y la resistencia

El evento principal se celebró en la emblemática Plaza de los Reyes, la cual se transformó mediante miles de puntos de luz LED en un recorrido visual que simboliza el triunfo de la luz sobre la oscuridad y del bien sobre el mal.

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El acto contó con la presencia de autoridades civiles, militares, representantes de los principales partidos políticos y miembros destacados de las cuatro comunidades religiosas de la ciudad, reafirmando el modelo de convivencia y pluralidad que define a Ceuta.

Durante su intervención, el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, quiso poner en valor la aportación de la comunidad hindú y la riqueza cultural del municipio: «Las cuatro culturas de Ceuta son absolutamente necesarias, las cuatro imprescindibles, porque las cuatro forman parte del corazón de Ceuta». Asimismo, Vivas vinculó el simbolismo de la festividad —la búsqueda de esperanza y prosperidad frente a las dificultades— con el momento actual que atraviesa la localidad, apelando a la fortaleza de los ciudadanos con un mensaje optimista: «Un caballa nunca se rinde».

Procesión y actos religiosos

Tras el encendido oficial en el centro de la ciudad, las celebraciones continuaron con los tradicionales cultos y rituales en el templo hindú, donde la comunidad se congregó para compartir oraciones, ofrendas y el significado espiritual de una fecha tan señalada. La festividad del Diwali conmemora históricamente el regreso de Rama y Sita a Ayodhya, un episodio en el que los vecinos iluminaron el camino con lámparas para guiar su llegada, una tradición que hoy sigue viva en cada rincón de la diáspora hindú y que en Ceuta se integra plenamente en el calendario festivo y cultural de todos los ceutíes.