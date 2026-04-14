La Policía Nacional ha desarticulado un grupo de diez integrantes de la banda juvenil Dominican Don’t Play (DDP) acusados de organizar una emboscada armada contra miembros de la banda rival de los Trinitarios. A los arrestados se les imputan los delitos de tentativa de asesinato, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal tras una investigación que se ha prolongado durante más de un año.

Emboscada y ataque en Carabanchel

Los hechos que originaron la investigación ocurrieron el 23 de marzo de 2025 en el distrito madrileño de Carabanchel. Según el informe policial, los miembros de los DDP detectaron que un grupo de Trinitarios se encontraba en un domicilio de una zona que consideran su territorio. En respuesta, prepararon una emboscada ocultándose en un portal cercano.

En el momento en que los rivales salieron de la vivienda, fueron asaltados con machetes. Durante la agresión, uno de los atacantes disparó con un arma de fuego hasta en tres ocasiones a corta distancia, con la clara intención de acabar con la vida de los presentes.

Fases de la operación policial

La resolución del caso ha sido fruto de un trabajo operativo dividido en varias fases:

Julio de 2025: Se produjeron las primeras tres detenciones, entre las que se encontraban dos menores de edad.

Se produjeron las primeras tres detenciones, entre las que se encontraban dos menores de edad. Febrero de 2026: Los agentes arrestaron al resto de los implicados entre los días 9 y 11 de dicho mes.

Los agentes arrestaron al resto de los implicados entre los días 9 y 11 de dicho mes. Abril de 2026: La Jefatura Superior de Policía de Madrid ha dado por cerrada la operación tras confirmar la implicación de todos los arrestados.

Perfiles y logística de la banda

Entre los diez detenidos figuran dos individuos que ya se encontraban en prisión preventiva por incidentes violentos similares ocurridos en enero de 2025. Asimismo, la operación ha incluido el arresto de una mujer cuya función dentro del grupo era fundamentalmente logística. Según la Policía, se encargaba de labores de encubrimiento y de facilitar el apoyo necesario a los autores materiales para ejecutar sus acciones delictivas y evitar ser detectados.