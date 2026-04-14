David Vaquero, Óscar Ruiz, Nieves Tristán y Claudia Sánchez vuelven a la República Dominicana como solteros experimentados para poner a prueba a las nuevas parejas

El estreno de «La Isla de las Tentaciones 10» no solo ha destacado por el desembarco de las cinco parejas oficiales y los 16 solteros iniciales. Tal y como se anunció al cierre de la primera gala, este martes 14 de abril el programa da un golpe de efecto con la entrada oficial de los tentadores VIP. Cuatro rostros conocidos por la audiencia de Telecinco regresan con la lección aprendida y un objetivo claro: demostrar que su experiencia en el formato es el arma definitiva para conquistar a los protagonistas.

El regreso de los «veteranos» de la tentación

Entre los nombres confirmados, destaca la presencia de David Vaquero (24 años). El albaceteño vive su tercera aventura en el programa, aunque esta vez con un cambio de rol fundamental. Tras haber participado como pareja en ediciones anteriores (primero con Elena y después con María), David vuelve ahora como tentador VIP. Su profundo conocimiento de la dinámica de las villas y su historial en el programa le convierten en uno de los solteros más peligrosos para la estabilidad de las novias.

Otro que vuelve a pisar el albero dominicano es Óscar Ruiz (36 años). El malagueño es ya un clásico del formato, habiendo protagonizado sonadas conquistas en el pasado con Andrea Gasca y Mayka Rivera. Aunque sus romances previos no prosperaron fuera del reality, Óscar regresa dispuesto a utilizar su veteranía y su capacidad de seducción para atraer a alguna de las nuevas participantes de la décima edición.

Sangre joven y cuentas pendientes

El bando femenino de los VIP también llega cargado de fuerza. Nieves Tristán (23 años) regresa al programa tras un paso muy polémico en la novena edición. En aquella ocasión, participó como pareja de Lorenzo y fue expulsada por motivos disciplinarios, lo que dejó su experiencia a medias. Ahora, Nieves vuelve con total libertad y con el deseo de resarcirse, asumiendo el papel de tentadora para demostrar que puede ser la debilidad de cualquiera de los chicos de Villa Montaña.

Finalmente, el cuarteto lo completa Claudia Sánchez (27 años). Conocida por su paso como soltera en la octava temporada, Claudia se define como una mujer pasional y dominante. Su perfil encaja a la perfección con la nueva dinámica de Villa Deseo, donde espera aplicar su estilo cariñoso pero directo para desestabilizar a los novios más seguros de sí mismos.

La entrada de estos cuatro experimentados participantes supone un giro de guion que los protagonistas no esperan, especialmente tras una primera noche marcada por el encendido de la luz de la tentación y los primeros amagos de abandono.