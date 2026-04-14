El número 228, el «Alicante», protagoniza el sorteo solidario de hoy en la ciudad autónoma

La Cruz Roja de Ceuta ha celebrado este martes 14 de abril de 2026 una nueva edición de su tradicional sorteo diario. Esta iniciativa, profundamente arraigada en el día a día de los ceutíes, continúa siendo una pieza clave para la financiación de los programas de asistencia social, salud y socorros que la institución desarrolla de forma incansable en la ciudad.

En la jornada de hoy, el azar ha señalado a un número que, en la rica tradición popular de este sorteo, evoca la geografía levantina, sumando una nueva anécdota al historial de «motas» y apodos que los ciudadanos utilizan para identificar las cifras premiadas.

Resultado del sorteo de la Cruz Roja en Ceuta

Tras la extracción oficial realizada esta tarde, el número agraciado ha sido:

Número premiado: 228

Según el vocabulario tradicional de los sorteos en Ceuta, el 228 es popularmente conocido como el «Alicante». Los poseedores de boletos con esta cifra ya pueden acudir a los canales habituales para gestionar el cobro de su premio.

La labor social detrás del boleto

Participar en este sorteo va mucho más allá de la posibilidad de obtener un premio económico. La recaudación obtenida este martes permite a la Cruz Roja mantener activos proyectos fundamentales como:

Inclusión Social: Apoyo a colectivos en situación de extrema vulnerabilidad.

Apoyo a colectivos en situación de extrema vulnerabilidad. Salud y Socorros: Mantenimiento de las ambulancias y servicios de primera intervención.

Mantenimiento de las ambulancias y servicios de primera intervención. Infancia: Ayudas para material escolar y meriendas para menores de familias con escasos recursos.

Ayudas para material escolar y meriendas para menores de familias con escasos recursos. Personas Mayores: Programas para combatir la soledad no deseada y facilitar la movilidad.

¿Dónde comprobar y cobrar el premio?

Para verificar el boleto y proceder al cobro del número 228, los interesados deben dirigirse a la sede oficial de la Cruz Roja de Ceuta o consultar con los vendedores autorizados repartidos por la ciudad. Es fundamental presentar el boleto original y asegurarse de que se encuentra en buen estado de conservación.

Desde la organización se agradece un día más la solidaridad de los ceutíes, cuya contribución diaria es la que permite que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan en cada rincón de la ciudad.