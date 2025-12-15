La portería del FC Barcelona se convierte en una de las grandes incógnitas de cara al estreno del equipo en la Copa del Rey este martes ante el Guadalajara. Wojciech Szczesny, que se ejercitó este domingo con normalidad tras perderse el partido ante el Osasuna por una gastroenteritis, y Ter Stegen, que recientemente recibió el alta tras una lesión, se disputan la titularidad.

En los últimos años, la Copa ha servido como escaparate para dar minutos a los jugadores con menos protagonismo en la temporada. La temporada pasada, bajo la dirección de Hansi Flick, Szczesny fue titular ante el Barbastro (0-4), mientras que Iñaki Peña debutó en octavos frente al Betis, acompañado por los porteros del filial Diego Kochen y Ander Astralaga. A partir de cuartos, el polaco se consolidó como titular debido a la lesión de Ter Stegen.

Actualmente, todo apunta a que Joan García, habitual “número uno”, podría quedarse en el banquillo o incluso no viajar a Guadalajara, dejando el protagonismo entre Szczesny y Ter Stegen. La última titularidad del portero alemán se remonta a hace más de seis meses, en un partido de LaLiga ante el Valladolid (1-2) el 3 de mayo de 2025.

El técnico Hansi Flick podría despejar la duda en la rueda de prensa de este lunes, aunque no está claro que la elección para este partido determine al portero definitivo en la Copa.