Kylian Mbappé está a solo tres goles de alcanzar una de las marcas más codiciadas del fútbol moderno: el récord de Cristiano Ronaldo como máximo goleador en un año natural con el Real Madrid.

El delantero francés, que sumó un tanto frente al Alavés en Mendizorroza, acumula ya 56 goles en 2025, mientras que Cristiano firmó 59 en 2013. Con dos partidos por delante antes del parón, ante Talavera en la Copa y Sevilla en LaLiga, Mbappé tiene la oportunidad de igualar e incluso superar la plusmarca de su ídolo.

Mbappé ha demostrado a lo largo del año un rendimiento arrollador. En 2025 ha logrado cuatro hat-tricks y un póquer de goles, incluyendo actuaciones destacadas frente a Valladolid, Manchester City, Barcelona y Kairat Almaty. Contra el Sevilla, además, ya tiene antecedentes goleadores de la temporada pasada, donde marcó en ambos encuentros frente al equipo andaluz.

El astro francés cerró la recta final de la temporada pasada con un despliegue imparable: nueve goles en las últimas cinco jornadas, incluyendo un triplete en el Clásico de Montjuïc, lo que le permitió alzarse con el Pichichi y la Bota de Oro, superando a rivales como Lewandowski y Gyökeres.

Esta temporada, su influencia en el Real Madrid sigue siendo determinante: ha participado en 26 de los 47 goles del equipo, ya sea anotando o asistiendo. Al ritmo actual, proyecta terminar el año con 66 goles, superando también los 61 que Cristiano firmó en 2014-15.

Además, Mbappé mantiene un gran nivel con la selección francesa, donde ha marcado 7 goles en los últimos seis partidos y se ha convertido en el segundo máximo goleador histórico de Les Bleus con 55 tantos, a solo dos de Olivier Giroud.

Con Talavera y Sevilla como próximos desafíos, Mbappé tiene ante sí la posibilidad de cerrar 2025 con un récord histórico y seguir los pasos de su ídolo Cristiano Ronaldo. Un hat-trick lo separa de la historia.