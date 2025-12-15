La exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, comenzó su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la DANA con una advertencia: no respondería preguntas por su condición de investigada en la causa abierta por la riada en Catarroja. Sin embargo, con el paso de los minutos, Pradas se quebró y, entre lágrimas, defendió su actuación durante la emergencia: “No voy a permitir que me digan aquí que me falta corazón” y añadió: “Pido disculpas por no haber podido hacer más y es algo que llevaré toda mi vida”.

Durante su intervención, Pradas centró su defensa en aspectos técnicos, como la conformación del Cecopi y sus órganos asesores, evitando responder cuestiones concretas sobre la gestión de la alerta y la coordinación con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, y otros responsables. La diputada de Bildu, Mikel Otero, cuestionó su papel como directora última de ese órgano, mientras Pradas insistía en matizar la estructura técnica del mismo y criticaba la figura del “mando único”, que según ella, contradecía la ley nacional.

En la comisión también se debatió sobre los mensajes que Pradas envió durante la catástrofe. Según los documentos entregados a la jueza de Catarroja, Pradas informó puntualmente a Mazón y a su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, sobre la magnitud de la riada y la situación en infraestructuras críticas como el barranco del Poyo. En esos intercambios, Cuenca instruyó a Pradas sobre la gestión de la crisis e incluso le pidió que no se decretara el confinamiento de la población.

Pradas se mostró emocionada al recordar a las víctimas y al referirse a los hechos trágicos de Utiel: “Para mí las víctimas son lo fundamental, no importa cómo estoy yo”, aseguró al diputado de Esquerra, Gabriel Rufián.

La jornada de la comisión continuará con la comparecencia de Cayetano García Ramírez, que ejercía como secretario autonómico de Presidencia con el expresident Mazón y que fue uno de los principales interlocutores de Pradas durante la emergencia.