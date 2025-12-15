El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este viernes un nuevo abono de transporte que permitirá a los ciudadanos viajar por todo el país a un precio fijo. El abono tendrá un coste de 60 euros al mes para los adultos y 30 euros para los jóvenes, y se espera que entre en vigor en la segunda quincena de enero.

“Cuando entre en vigor en la segunda quincena de enero, todos los ciudadanos van a poder sacarse un abono con el que van a poder viajar por todo el país y coger todos los trenes de media distancia, cercanías y autobuses con una tarifa plana”, ha explicado Sánchez durante su anuncio.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca fomentar el uso del transporte público, reducir los costes de movilidad para los ciudadanos y promover la conectividad entre distintas regiones del país. Se espera que la medida beneficie especialmente a jóvenes, trabajadores y personas que realizan desplazamientos frecuentes entre ciudades.

El Ministerio de Transportes está ultimando los detalles técnicos para garantizar que la implementación del abono sea efectiva y accesible desde su lanzamiento en enero.